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Ким Кардашьян назвала имя новорожденной дочери

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Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями третьего ребенка.
Ким Кардашьян назвала имя новорожденной дочери

У Ким Кардашьян и Канье Уэста родилась дочь, которую супругам выносила суррогатная мать. За фото новорожденного ребенка западные СМИ предлагали паре $5 млн, но пока безрезультатно.

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И хоть снимок малыша семья не показывает, Кардашьян назвала имя своей второй дочери. Ким и Канье назвали девочку Чикаго.

К слову, у Кардашьян и Уэста есть еще двое деток: дочь Норт и сын Сейнт.

Напомним, в Сети появилось первое фото беременной Кайли Дженнер. Снимок можно посмотреть здесь.

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Теги: ким кардашьян, Канье Уэст, семья, дети, дочь, имя
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Источник: ivona bigmir)net

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