Ким Кардашьян назвала имя новорожденной дочери
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями третьего ребенка.
У Ким Кардашьян и Канье Уэста родилась дочь, которую супругам выносила суррогатная мать. За фото новорожденного ребенка западные СМИ предлагали паре $5 млн, но пока безрезультатно.
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И хоть снимок малыша семья не показывает, Кардашьян назвала имя своей второй дочери. Ким и Канье назвали девочку Чикаго.
К слову, у Кардашьян и Уэста есть еще двое деток: дочь Норт и сын Сейнт.
Напомним, в Сети появилось первое фото беременной Кайли Дженнер. Снимок можно посмотреть здесь.
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