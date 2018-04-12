Монсеррат Кабалье: оперная певица отмечает свой юбилей

Читайте интересные факты о Монсеррат Кабалье.

Монсеррат Кабалье, оперная певица, сегодня, 12 апреля, празднует свой день рождения. Монсеррат Кабалье отмечает юбилей. Певице исполняется 85 лет.

Монсеррат Кабалье фото gettyimages.com

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За годы своей работы на сцене Монсеррат Кабалье прославилась на весь мир. Помимо оперы, Монсеррат Кабальэ выступала на одной сцене с талантливыми и известными музыкантами, которые не имеют никакого отношения к опере.

Фото Монсеррат Кабалье gettyimages.com

В честь дня рождения Монсеррат Кабалье мы подготовили несколько интересных фактах о оперной певице:

Монсеррат Кабалье, когда была совсем молодой, попала в автокатастрофу. Из-за травмы головы были нарушен липидный обмен. С того времени оперная певица начала активно набирать вес. С детства Монсеррат Кабалье пришлось работать. Она была швачкой и работала на ткацкой фабрике. Читайте также: Злата Огневич выступит с Монсеррат Кабалье Монсеррат Кабалье стала известна благодаря партии Лукреции Борджиа. Вот только появилась на сцене она неожиданно. Монсеррат заменила другую звезду классической сцены Мэрилин Хорн. Тогда Монсеррат заметили и не отпускали со сцены около получаса. Кабалье получила множество наград за свою карьеру. Одной из них была «Грэмми» в 1976 году за исполнение лучшего классического вокального соло. Она была в хороших отношениях с Фредди Меркьюри. Монсеррат Кабалье даже выступила с рок-звездой Фредди Меркьюри, лидером «Queen». Они записали несколько песен для альбома «Барселона».

Оперная дива Монсеррат Кабалье фото gettyimages.com

Напомним, что Нина Матвиенко сделает подарок на день рождения Монсеррат Кабалье. Подробнее по ссылке.