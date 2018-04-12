Монсеррат Кабалье: оперная певица отмечает свой юбилей
Читайте интересные факты о Монсеррат Кабалье.
Монсеррат Кабалье, оперная певица, сегодня, 12 апреля, празднует свой день рождения. Монсеррат Кабалье отмечает юбилей. Певице исполняется 85 лет.
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За годы своей работы на сцене Монсеррат Кабалье прославилась на весь мир. Помимо оперы, Монсеррат Кабальэ выступала на одной сцене с талантливыми и известными музыкантами, которые не имеют никакого отношения к опере.
В честь дня рождения Монсеррат Кабалье мы подготовили несколько интересных фактах о оперной певице:
- Монсеррат Кабалье, когда была совсем молодой, попала в автокатастрофу. Из-за травмы головы были нарушен липидный обмен. С того времени оперная певица начала активно набирать вес.
- С детства Монсеррат Кабалье пришлось работать. Она была швачкой и работала на ткацкой фабрике.
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- Монсеррат Кабалье стала известна благодаря партии Лукреции Борджиа. Вот только появилась на сцене она неожиданно. Монсеррат заменила другую звезду классической сцены Мэрилин Хорн. Тогда Монсеррат заметили и не отпускали со сцены около получаса.
- Кабалье получила множество наград за свою карьеру. Одной из них была «Грэмми» в 1976 году за исполнение лучшего классического вокального соло.
- Она была в хороших отношениях с Фредди Меркьюри. Монсеррат Кабалье даже выступила с рок-звездой Фредди Меркьюри, лидером «Queen». Они записали несколько песен для альбома «Барселона».
Напомним, что Нина Матвиенко сделает подарок на день рождения Монсеррат Кабалье. Подробнее по ссылке.
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