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Монсеррат Кабалье: оперная певица отмечает свой юбилей

Комментариев: 3
Читайте интересные факты о Монсеррат Кабалье.
Монсеррат Кабалье - юбилей певицы
Монсеррат Кабалье - юбилей певицы
gettyimages.com

Монсеррат Кабалье, оперная певица, сегодня, 12 апреля, празднует свой день рождения. Монсеррат Кабалье отмечает юбилей. Певице исполняется 85 лет.

Монсеррат Кабалье фото
Монсеррат Кабалье фото
gettyimages.com

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За годы своей работы на сцене Монсеррат Кабалье прославилась на весь мир. Помимо оперы, Монсеррат Кабальэ выступала на одной сцене с талантливыми и известными музыкантами, которые не имеют никакого отношения к опере.

Фото Монсеррат Кабалье
Фото Монсеррат Кабалье
gettyimages.com

В честь дня рождения Монсеррат Кабалье мы подготовили несколько интересных фактах о оперной певице:

  1. Монсеррат Кабалье, когда была совсем молодой, попала в автокатастрофу. Из-за травмы головы были нарушен липидный обмен. С того времени оперная певица начала активно набирать вес.
  2. С детства Монсеррат Кабалье пришлось работать. Она была швачкой и работала на ткацкой фабрике.

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  3. Монсеррат Кабалье стала известна благодаря партии Лукреции Борджиа. Вот только появилась на сцене она неожиданно. Монсеррат заменила другую звезду классической сцены Мэрилин Хорн. Тогда Монсеррат заметили и не отпускали со сцены около получаса.
  4. Кабалье получила множество наград за свою карьеру. Одной из них была «Грэмми» в 1976 году за исполнение лучшего классического вокального соло.
  5. Она была в хороших отношениях с Фредди Меркьюри. Монсеррат Кабалье даже выступила с рок-звездой Фредди Меркьюри, лидером «Queen». Они записали несколько песен для альбома «Барселона». 

Оперная дива Монсеррат Кабалье фото
Оперная дива Монсеррат Кабалье фото
gettyimages.com

Напомним, что Нина Матвиенко сделает подарок на день рождения Монсеррат Кабалье. Подробнее по ссылке.

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Теги: Монсеррат Кабалье, оперная певица, юбилей, фото, Факты
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  12.04.2018, 14:53
Оценка:  0
pусский
Я пёрнул на своего клона, гы-гы-гы! Он свиноподобный засраный урод с пораженного сифилисом хутора!
pусский  (аноним)  12.04.2018, 13:44
Оценка:  0
pусский
Мой пердёж очень похож на её завывания, но более громкий и вонючий. Иногда даже какаха из жопы выпадает вслед за звуком! А у этой жирной свиньи гавно изо рта вылезает вслед за вытьём, бля? Нет, мои укропские друзья... Посему - xyй вам всем в сраки, гы-гы-гы!
гость  (аноним)  12.04.2018, 13:41
Оценка:  0
гость
Не швачкой, а швеей работала...учим русский язык.
гость  (аноним)  12.04.2018, 13:07
Оценка:  0
гость
ЕСЛИ ПРАВА , ТО ВЫ ПРИЙДЕТЕ СНИМ ,,,
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