Злата Огневич выступит с Монсеррат Кабалье​

Украинская певица Злата Огневич окажется на одной сцене с оперной легендой.

Событие, которого много лет ждали все ценители оперного пения Украины! 14 апреля в 19:00 во дворце «Украина» состоится юбилейный концерт Монсеррат Кабалье в честь 85-летия.



На одной сцене выступят: Монсеррат Кабалье, дочь Монсеррат Марти, тенор Джорджи Галан, дирижёр Рикардо Эстрада. Популярная украинская певица, обладательница голоса в 3,5 октавы - Злата Огневич.

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Злата Огневич - певица с уникальным, пластичными голосом и большим диапазоном, - умеет удивлять и восхищать. Большая честь выпала Злате в течении года выступать на одной сцене с такими легендами, как Андреа Бочелли и Монсеррат Кабалье.

Концерт Монсеррат Кабалье пройдет в сопровождении симфонического оркестра Украины.

Концерт Монсеррат Кабалье афиша пресс-служба YULAINFO

Артисты исполнят: оперные арии и дуэты. Произведения великих композиторов как Д. Пуччини, Г. Доницетти, Ж. Бизе, Ш. Гуно, а также композиции испанской Сарсуэлы и «кроссоверной музыки».



Уже 14 апреля спешите увидеть и услышать звезду мирового масштаба в Украине с невероятной программой, которая заставит ваши сердца биться чаще!

Смотрите видео-анонс концерта здесь:

Напомним также, что Ольга Фреймут неожиданно отреагировала на критику в свой адрес. Подробности можно узнать по ссылке.