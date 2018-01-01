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Злата Огневич выступит с Монсеррат Кабалье​

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Украинская певица Злата Огневич окажется на одной сцене с оперной легендой.
Злата Огневич споет с примой Монсеррат Кабалье&#8203; (фото и видео)
Злата Огневич споет с примой Монсеррат Кабалье​ (фото и видео)
пресс-служба YULAINFO

Событие, которого много лет ждали все ценители оперного пения Украины! 14 апреля в 19:00 во дворце «Украина» состоится юбилейный концерт Монсеррат Кабалье в честь 85-летия.

На одной сцене выступят: Монсеррат Кабалье, дочь Монсеррат Марти, тенор Джорджи Галан, дирижёр Рикардо Эстрада. Популярная украинская певица, обладательница голоса в 3,5 октавы -  Злата Огневич.

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Злата Огневич - певица с уникальным, пластичными голосом и большим диапазоном, - умеет удивлять и восхищать. Большая честь выпала Злате в течении года выступать на одной сцене с такими легендами, как Андреа Бочелли и Монсеррат Кабалье. 
Концерт Монсеррат Кабалье пройдет в сопровождении симфонического оркестра Украины.

Концерт Монсеррат Кабалье афиша
Концерт Монсеррат Кабалье афиша
пресс-служба YULAINFO

Артисты исполнят: оперные арии и дуэты. Произведения великих композиторов как Д. Пуччини, Г. Доницетти, Ж. Бизе, Ш. Гуно, а также композиции испанской Сарсуэлы и «кроссоверной музыки».

Уже 14 апреля спешите увидеть и услышать звезду мирового масштаба в Украине с невероятной программой, которая заставит ваши сердца биться чаще!

Смотрите видео-анонс концерта здесь:

Напомним также, что Ольга Фреймут неожиданно отреагировала на критику в свой адрес. Подробности можно узнать по ссылке.

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Теги: Злата Огневич, Монсеррат Кабалье, совместное выступление, фото, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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