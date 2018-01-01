Нина Матвиенко сделает подарок на день рождения Монсеррат Кабалье

12 апреля всемирно известной оперной диве Монсеррат Кабалье исполнится 85 лет. Свой юбилей она впервые отпразднует в Киеве.

На юбилейном праздновании выступят украинские артисты Злата Огневич и Александр Пономарев. А сегодня стало известно, что народная артистка Украины Нина Матвиенко также сделает подарок легенде мировой оперы:

Я заспіваю українську народну пісню «Журавлики одлетіли». Мені вдвічі приємніше виступати у такий святковий та важливий день в історії музики, адже цього ж дня народилася і моя донька Тоня Матвієнко! Упевнена, що в цей день народжуються великі люди!

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В рамках гала-ужина также будут присутствовать: наследница великого таланта, дочь легенды – всемирно известная певица Монсеррат Марти, тенор Джорджи Галан и дирижёр Рикардо Эстрада! Ведущий вечера – Анатолий Анатолич, а его соведущая – Наталья Холоденко.​

Напомним также, что Александр Пономарев споет украинскую песню с Монсеррат Кабалье. Подробности по ссылке.