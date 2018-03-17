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Александр Пономарев споет украинскую песню с Монсеррат Кабалье

Комментариев: 4
Золотой голос Украины Александр Пономарев выступит на юбилейном концерте Монсеррат Кабалье.
Александр Пономарев споет украинскую песню с Монсеррат Кабалье
Александр Пономарев споет украинскую песню с Монсеррат Кабалье
instagram.com/ponomaryovoleksandr

14 апреля в 19:00 во Дворце «Украина» в сопровождении симфонического оркестра Украины состоится юбилейный концерт Монсеррат Кабалье в честь ее 85-летия.
 
На одной сцене с Монсеррат Кабалье выступит ее дочь Монсеррат Марти, тенор Джорджи Галан, дирижёр Рикардо Эстрада. А сегодня стало известно, что Александр Пономарев также примет участие в столь значимом концерте и исполнит свою долгожданную мечту. 

Ще коли я навчався у консерваторії, у мене була мрія – стояти на одній сцені і навіть заспівати разом із цієї великою, видатною співачкою. І от наразі моя мрія здійснилася! Що мені дуже приємно! Я запрошений і на день народження до  Монсеррат, і в концерті братиму участь. Я дуже хочу заспівати, і заспіваю українську  «Ніч яка місячна», тому що Монсеррат має зрозуміти всю красу і мелодійність української музики, українського мелосу, і, найголовніше, української мови. А ще заспіваю для неї звичну річ, італійською «Романс  Неморіно» з опери Г. Доніцетті «Любовний напій», – поделился Александр Пономарев.


 Напомним, Злата Огневич  выступит на одной сцене с Монсеррат Кабалье.

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Теги: Пономарев, Александр Пономарев, Монтсеррат Кабалье
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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  17.03.2018, 13:34
Оценка:  0
pусский
Клон, я тебя настолько запердел, что ты мыслишь только о газе, украинский ты запёрдыш!
русский  (аноним)  17.03.2018, 12:39
Оценка:  0
русский
Пукин пернул
Пошел газ!
Навонял же
Педерас!
pусский  (аноним)  17.03.2018, 12:15
Оценка:  0
pусский
Предлагаю идиоту спеть суперкричалку:

Путин в Крыму, Путин в бою
Путину всё похую!
русский  (аноним)  17.03.2018, 12:10
Оценка:  0
русский
Я пернул! Вова наш през!
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