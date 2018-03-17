Александр Пономарев споет украинскую песню с Монсеррат Кабалье

14 апреля в 19:00 во Дворце «Украина» в сопровождении симфонического оркестра Украины состоится юбилейный концерт Монсеррат Кабалье в честь ее 85-летия.



На одной сцене с Монсеррат Кабалье выступит ее дочь Монсеррат Марти, тенор Джорджи Галан, дирижёр Рикардо Эстрада. А сегодня стало известно, что Александр Пономарев также примет участие в столь значимом концерте и исполнит свою долгожданную мечту.

Ще коли я навчався у консерваторії, у мене була мрія – стояти на одній сцені і навіть заспівати разом із цієї великою, видатною співачкою. І от наразі моя мрія здійснилася! Що мені дуже приємно! Я запрошений і на день народження до Монсеррат, і в концерті братиму участь. Я дуже хочу заспівати, і заспіваю українську «Ніч яка місячна», тому що Монсеррат має зрозуміти всю красу і мелодійність української музики, українського мелосу, і, найголовніше, української мови. А ще заспіваю для неї звичну річ, італійською «Романс Неморіно» з опери Г. Доніцетті «Любовний напій», – поделился Александр Пономарев.