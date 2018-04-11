Новая солистка ВИА Гры: что нужно знать об Ольге Меганской
Ольга Меганская заменила Мишу Романову в группе ВИА Гра.
Появилась официальная информация о том, что Миша Романова покинула группу ВИА Гра. А на ее место пришла другая молодая девушка.
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Новой солисткой группы ВИА Гра стала певица Ольга Меганская. О том, что 26-летняя певица заменила Мишу Романову, стало известно из поста в Instagram на странице Meladzе Music (продюсерский центр Константина Меладзе).
Что мы знаем о Ольге Меганской:
- Ольга родилась в городе Ярославль.
- С детства Ольга Меганская занимается музыкой.
- Ольга получила первое высшее образование по специальности “преподаватель истории и английского языка“.
- Сейчас Ольга учится на 3 курсе эстрадного отделения в Ленинградском колледже культуры и искусств.
- До того, как Миша Романова покинула группу, Ольга пела с девушками на концерте в Тбилиси 24 марта 2018-го года.
Напомним, что OLEYNIK ищет смелых девушек для съемок в клипе.
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