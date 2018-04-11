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Новая солистка ВИА Гры: что нужно знать об Ольге Меганской

Комментариев: 2
Ольга Меганская заменила Мишу Романову в группе ВИА Гра.
Новая солистка ВИА Гра - Ольга Меганская
Новая солистка ВИА Гра - Ольга Меганская
instagram.com/omeganskaya

Появилась официальная информация о том, что Миша Романова покинула группу ВИА Гра. А на ее место пришла другая молодая девушка.

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Новой солисткой группы ВИА Гра стала певица Ольга Меганская. О том, что 26-летняя певица заменила Мишу Романову, стало известно из поста в Instagram на странице Meladzе Music (продюсерский центр Константина Меладзе).

 

Ольга Меганская фото
Ольга Меганская фото
instagram.com/omeganskaya

 

Что мы знаем о Ольге Меганской:

  • Ольга родилась в городе Ярославль.
  • С детства Ольга Меганская занимается музыкой.
  • Ольга получила первое высшее образование по специальности “преподаватель истории и английского языка“.
  • Сейчас Ольга учится на 3 курсе эстрадного отделения в Ленинградском колледже культуры и искусств.
  • До того, как Миша Романова покинула группу, Ольга пела с девушками на концерте в Тбилиси 24 марта 2018-го года.

 

ФОто Ольги Меганской
ФОто Ольги Меганской
instagram.com/omeganskaya

 

Напомним, что OLEYNIK ищет смелых девушек для съемок в клипе

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Теги: Ольга Меганская, ВИА Гра, новая участница, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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Максим    11.04.2018, 11:11
Оценка:  0
Максим
Никакая
pусский  (аноним)  11.04.2018, 11:09
Оценка:  0
pусский
Хочу знать как она пердит, где пердит, зачем пердит, после чего и чем воняет её пердёж, бля!
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