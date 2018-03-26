Миша Романова призналась, что у нее появился возлюбленный
Миша Романова прокомментировала разговоры о ее уходе из группы ВИА Гра.
Солистка группы ВИА Гра Миша Романова проработала в коллективе под руководством Константина Меладзе 5 лет. А днями все заговори о том, что Миша Романова покидает группу. Так ли это?
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Миша Романова дала официальный комментарий по поводу ухода из группы ВИА Гра на своей странице в Instagram. Певица подтвердила разговоры об уходе. Она действительно решила покинуть группу. Судя по всему, такое решение она приняла из-за своего возлюбленного:
Самое главное призвание женщины — это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души. Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе. Спасибо Вам, Костя, за этот шанс, за веру и поддержку, за прекрасные песни, которые согревают сердца многих слушателей! Эрика и Настя, мы были командой, одним целым, я буду очень-очень сильно скучать по вам! Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти.
Пока Миша Романова не называет имени своего парня. Она тщательно скрывает подробности личной жизни. Хотя иногда в прессе появлялись слухи о ее романе с Максом Барских, которые они отрицают.
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