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Миша Романова призналась, что у нее появился возлюбленный

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Миша Романова прокомментировала разговоры о ее уходе из группы ВИА Гра.
У Миши Романовой есть возлюбленный (фото)
У Миши Романовой есть возлюбленный (фото)
instagram.com/misharomanova
Солистка группы ВИА Гра Миша Романова проработала в коллективе под руководством Константина Меладзе 5 лет. А днями все заговори о том, что Миша Романова покидает группу. Так ли это?
Миша Романова дала официальный комментарий по поводу ухода из группы ВИА Гра на своей странице в Instagram. Певица подтвердила разговоры об уходе. Она действительно решила покинуть группу. Судя по всему, такое решение она приняла из-за своего возлюбленного:
Самое главное призвание женщины — это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души. Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе. Спасибо Вам, Костя, за этот шанс, за веру и поддержку, за прекрасные песни, которые согревают сердца многих слушателей! Эрика и Настя, мы были командой, одним целым, я буду очень-очень сильно скучать по вам! Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти.
Миша Романова фото
Миша Романова фото
instagram.com/misharomanova
Пока Миша Романова не называет имени своего парня. Она тщательно скрывает подробности личной жизни. Хотя иногда в прессе появлялись слухи о ее романе с Максом Барских, которые они отрицают. 
Напомним, что Маколей Калкин откровенно рассказал о первом сексе. Звезда фильмов «Один дома» Маколей Калкин поделися подробностями личной жизни.
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  26.03.2018, 11:17
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Правильно не чего дыркам простаивать, чтобы не было паутины
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