Миша Романова призналась, что у нее появился возлюбленный

Миша Романова дала официальный комментарий по поводу ухода из группы ВИА Гра на своей странице в Instagram. Певица подтвердила разговоры об уходе. Она действительно решила покинуть группу. Судя по всему, такое решение она приняла из-за своего возлюбленного:

Самое главное призвание женщины — это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души. Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе. Спасибо Вам, Костя, за этот шанс, за веру и поддержку, за прекрасные песни, которые согревают сердца многих слушателей! Эрика и Настя, мы были командой, одним целым, я буду очень-очень сильно скучать по вам! Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти.