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OLEYNIK ищет смелых девушек для съемок в клипе

Комментариев: 3
OLEYNIK готовится к съемкам клипа на песню «Любишь другого».
OLEYNIK снимает новый клип
OLEYNIK снимает новый клип
пресс-служба

Популярный исполнитель OLEYNIK ищет смелых девушек для съемок в клипе на композицию «Любишь другого».

Певец сообщил:

Девочки, я ищу Вас! Для съёмки клипа «Любишь другого» нам нужны смелые, талантливые, настоящие! Все что вам нужно, это снять видео под трек «Любишь другого»,запостить его у себя на странице в инстаграм с хэштэгом #любишьдругого . Лучшие попадут ко мне в клип, ограничения в возрасте – от 16. Страна, город не имеют значения! Я жду ВАС!

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Песня «Любишь другого» рассказывает реальную историю о неразделенной любви исполнителя. Стоит отметить, что в настоящее время сюжет клипа держится в секрете. Известно только, что он будет провокационным. Съемки запланированы на конец апреля.

Напомним также, что недавно в своем влоге OLEYNIK познакомил поклонников со своей семьей. Подробности по ссылке.

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Теги: oleynik, oleynik 2018, oleynik новости, новый клип, съемки, кастинг
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  10.04.2018, 17:21
Оценка:  0
гость
"ищет смелых девушек"

То есть, ищет дешевых потаскух?
Дык, ему на кацапстан ехать надо! Самые дешевые потаскухи на кацапстане!
гость  (аноним)  10.04.2018, 17:19
Оценка:  0
гость
Почему у этого шлемазла, из раза в раз, заточка как у обкуренного придурка? Это что, такой имидж?
гость  (аноним)  10.04.2018, 16:53
Оценка:  0
гость
Хитрожопый гусь,бабла шмарам предложи за работу,а ты ведь хочешь нашару
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