OLEYNIK готовится к съемкам клипа на песню «Любишь другого».

Популярный исполнитель OLEYNIK ищет смелых девушек для съемок в клипе на композицию «Любишь другого».

Певец сообщил:

Девочки, я ищу Вас! Для съёмки клипа «Любишь другого» нам нужны смелые, талантливые, настоящие! Все что вам нужно, это снять видео под трек «Любишь другого»,запостить его у себя на странице в инстаграм с хэштэгом #любишьдругого . Лучшие попадут ко мне в клип, ограничения в возрасте – от 16. Страна, город не имеют значения! Я жду ВАС!

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Песня «Любишь другого» рассказывает реальную историю о неразделенной любви исполнителя. Стоит отметить, что в настоящее время сюжет клипа держится в секрете. Известно только, что он будет провокационным. Съемки запланированы на конец апреля.

Напомним также, что недавно в своем влоге OLEYNIK познакомил поклонников со своей семьей. Подробности по ссылке.