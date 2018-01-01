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Певица KiRA MAZUR поделилась неожиданной новостью

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Украинская певица KiRA MAZUR получила необычный сертификат от NASA.
KiRA MAZUR получила сертификат от NASA
KiRA MAZUR получила сертификат от NASA
пресс-служба

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KiRA MAZUR, которая не так давно представила новую песню и клип «Де я», на социальную тематику снова открывает поклонникам новую себя. Певица получила сертификат от NASA, который позволяет Кире вместе со многими выдающимися людьми и всемирными знаменитостями в конце июля этого года полететь на «Parker Solar Probe» в космическое путешествие для детального изучения Солнца.

KiRA MAZUR заключает:

Parker Solar Probe станет первым космическим кораблем, который отправится в путешествие к Солнцу и будет пролетать через его корону, разогретую до температур, превышающих миллион градусов Цельсия. В это экстремальное путешествие, вместе с ним к Солнцу отправится и мое имя.

пресс-служба
пресс-служба

KiRA MAZUR – одна из самых неординарных украинских исполнительниц. Артистка впечатляет качественной и неординарной музыкой, в которой сочетает такие жанры, как: фолк, поп-фолк с элементами рока, дип-хауса, регги, соула и, конечно, дополняет свой стиль неожиданными перевоплощениями и яркими образами.

Напомним также, что DZIDZIO оригинально поздравил украинцев с Пасхой. Подробности и видео-поздравление можно посмотреть по ссылке.

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Теги: kira mazur, kira mazur де я, подарок, NASA, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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