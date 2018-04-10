Премьера: группа AVIATOR презентовала яркий клип на песню «Сети»

Украинская группа AVIATOR сняла новый клип «Сети» в Лос-Анджелесе.

В мае прошлого года ребята из группы AVIATOR отправились в Калифорнию, чтобы вместе с известным украинским клипмейкером Виктором Скуратовским снять видеоработы на две песни — “Я знаю“ и “Сети“. И если “Я знаю“ стала первой американской “ласточкой“ бэнда, то “Сети“ попали в эфир в этом апреле.

Группа AVIATOR фото пресс-служба

Фото группы AVIATOR пресс-служба

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Чем собираются “зацепить“ главные “авиаторы“ страны? Настроением Лос-Анджелеса, яркостью, солнцем, которого так не хватает после зимней “спячки“. Ну, и, безусловно, — видами, от которых захватывает дух! Снимая ключевые кадры для клипа на крыше одного из небоскрёбов, музыканты, сами того не ожидая, стали “соседями“ группы Take That! Фронтмены AVIATOR смеются:

Узнали вид из их клипа “The Greatest Day“, нас как раз по соседству занесло!

Игорь Воевуцкий вспоминает:

Представьте ситуацию: шестеро парней в чёрном, с чемоданами, полными техники, заходят в здание, здороваются с секьюрити, как будто делают это каждый день, и уверенно поднимаются наверх. Именно эта уверенность и сыграла нам на руку. По ходу работы над нами несколько раз пролетал полицейский вертолёт. Проверяли, видно, угрожаем ли мы безопасности. А мы добились того, чего хотели, — отсняли головокружительный материал!

Андрей Сторож улыбается, вспоминая:

Мы просто удачно съёмки подгадали. В Америке как раз отмечали День матери. Это выходной, все с цветами и подарками спешат увидеться с самыми близкими людьми. Вот и мы хотим донести: общайтесь с родными без технических “посредников“, уделяйте им время и внимание, потому что никого и ничего более важного в мире нет!

Одним съёмочным днём, правда, дело не обошлось.

Дмитрий Тодорюк делится:

Изначально по задумке в клипе должны были быть только мы и небоскрёбы. Среди “холодных“ урбанистических джунглей — бетон, металл, стекло, суета, вечная гонка — хочется говорить о том, что каждый из нас — не робот или гаджет, а живой человек, с эмоциями и чувствами. Но закончив к вечеру работу, мы очень удачно (с этим ребята однозначно согласятся!) зашли перекусить неподалёку. Случайности же не случайны! Мы так и говорим, что свою героиню для “Сетей“ нашли в кафе! Витя сразу же предложил развить сюжет видео и задержаться в Лос-Анджелесе ещё на время.

Андрей Сторож добавляет:

Не обратить внимания на неё было невозможно, она очень яркая девушка! Правда, почти не отрывала взгляд от экрана своего смартфона. Поэтому с ролью проблем не возникло. Девчонки, будьте внимательнее и не уходите глубоко в Сеть! Кто знает, когда и где ваша жизнь может круто измениться!

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Результат работы, больше напоминавшей авантюрное приключение, зритель уже может оценить на музыкальных каналах страны. И в Интернете, кстати, тоже!

Посмотреть клип можно уже сейчас:

Напомним также, что ранее украинцы Brunettes Shoot Blondes стали призерами престижного американского конкурса. Подробности можно узнать по ссылке.