Украинцы Brunettes Shoot Blondes стали призерами престижного американского конкурса (видео)
Украинский коллектив Brunettes Shoot Blondes стал призером престижного американского конкурса Los Angeles Film Awards. Группа одержала победу в номинации «Лучший музыкальный клип» за март.
Читай также: «Від пацанки до панянки»: как участницы учились ездить верхом
Los Angeles Film Awards – это популярная премия, которая ежемесячно проводится крупнейшим в мире порталом о кино – IMDb для всех кинематографистов мира.
Brunettes Shoot Blondes поделились радостной новостью на своей странице в Instagram. Музыканты опубликовали сертификат победителей:
«Победа, победа! LA Film Awards признали «Hips» лучшим музыкальным видео месяца. Это большая честь», – подписали публикацию Brunettes Shoot Blondes.
Посмотреть клип Brunettes Shoot Blondes «Hips», победивший на международном конкурсе кинематографистов, можно прямо сейчас:
Ранее мы писали, что 10 апреля на ICTV состоится премьера украиноязычного 35-серийного скетчкома «Копы в работе».
Полная версия правил