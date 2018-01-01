Украинцы Brunettes Shoot Blondes стали призерами престижного американского конкурса (видео)

Украинская группа победила на конкурсе Los Angeles Film Awards благодаря своему новому клипу .

Украинский коллектив Brunettes Shoot Blondes стал призером престижного американского конкурса Los Angeles Film Awards. Группа одержала победу в номинации «Лучший музыкальный клип» за март.

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Los Angeles Film Awards – это популярная премия, которая ежемесячно проводится крупнейшим в мире порталом о кино – IMDb для всех кинематографистов мира.

Brunettes Shoot Blondes поделились радостной новостью на своей странице в Instagram. Музыканты опубликовали сертификат победителей:

«Победа, победа! LA Film Awards признали «Hips» лучшим музыкальным видео месяца. Это большая честь», – подписали публикацию Brunettes Shoot Blondes.

Посмотреть клип Brunettes Shoot Blondes «Hips», победивший на международном конкурсе кинематографистов, можно прямо сейчас:

Ранее мы писали, что 10 апреля на ICTV состоится премьера украиноязычного 35-серийного скетчкома «Копы в работе».