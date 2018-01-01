Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Украинцы Brunettes Shoot Blondes стали призерами престижного американского конкурса (видео)

Комментариев: 0
Украинская группа победила на конкурсе Los Angeles Film Awards благодаря своему новому клипу .
Brunettes Shoot Blondes стали призерами престижного американского конкурса
Brunettes Shoot Blondes стали призерами престижного американского конкурса
Кадр из YouTube

Украинский коллектив Brunettes Shoot Blondes стал призером престижного американского конкурса Los Angeles Film Awards. Группа одержала победу в номинации «Лучший музыкальный клип» за март. 

Читай также: «Від пацанки до панянки»: как участницы учились ездить верхом

Los Angeles Film Awards – это популярная премия, которая ежемесячно проводится крупнейшим в мире порталом о кино – IMDb для всех кинематографистов мира. 

Brunettes Shoot Blondes поделились радостной новостью на своей странице в Instagram. Музыканты опубликовали сертификат победителей: 

«Победа, победа! LA Film Awards признали «Hips» лучшим музыкальным видео месяца. Это большая честь», – подписали публикацию Brunettes Shoot Blondes. 

Посмотреть клип Brunettes Shoot Blondes «Hips», победивший на международном конкурсе кинематографистов, можно прямо сейчас:

Ранее мы писали, что 10 апреля на ICTV состоится премьера украиноязычного 35-серийного скетчкома «Копы в работе».

Поделись:
Теги: новости шоу-биза, Brunettes Shoot Blondes, премия, клип
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь