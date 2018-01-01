Эксклюзивные кадры гастролей с Ириной Билык

В день рождения примы украинского шоу-бизнеса певица Ольга Ракицкая презентовала кадры всеукраинского тура “Без гриму. Найкраще. Про кохання”.

Сегодня Ирина Билык отмечает свой день рождения. В подарок коллеге певица Ольга Ракицкая разместила в сети видеоролик с эксклюзивными кадрами тура “Без гриму. Найкраще. Про кохання”, в котором выступила специальной гостьей.

Ракицкая поделилась:

Сегодня день рождения человека-вдохновения! Ирочка, с твоим днем! Спасибо за веру и поддержку! Ты невероятно искренний и душевный человек, ты даришь этому миру счастье и любовь. Пусть тебя окружают такие же светлые, позитивные и открытые миру люди!

Ольга Ракицкая и Ирина Билык фото пресс-служба

Читайте также: Нина Матвиенко сделает подарок на день рождения Монсеррат Кабалье

Во время гастролей Ирина Билык и Ольга Ракицкая посетили с концертами 34 города: за два месяца они проехали более 15 тысяч километров дорогами страны. Лучшие концертные площадки Украины встречали исполнительниц аншлагами и аплодисментами. Ольга Ракицкая не только исполняла свои песни сольно, но и в дуэте с Ириной Билык.



Всеукраинский тур “Без гриму. Найкраще. Про кохання” завершат три грандиозных выступления в Киеве. 11, 12, 13 апреля Ирина Билык и Ольга Ракицкая исполнят свои песни о любви на сцене столичного Дворца “Украина”.

Посмотреть видео можно здесь:

Напомним также, что в честь дня рождения Ирины Билык, наша редакция составила плейлист лучших хитов певицы. Послушать все песни можно по ссылке.