Плейлист дня: слушаем хиты Леди Гаги

Всемирно известной певице Леди Гаге 28 марта исполняется 32 года.

Леди Гага - американская певица, автор песен, продюсер и актриса, отмечает сегодня 32-летие.

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Музыкальная карьера Леди Гаги началась в 2008 году, когда артистка выпустила дебютный альбом “The Fame“, который был положительно оценен критиками и коммерчески успешным. К слову, именно в этот альбом входят песни, которые за короткое время стали мировыми хитами: “Poker Face“, “Just Dance“, “Paparazzi“.

Примечательно, что уже через году, в 2009-м, эпатажная Леди Гага представила следующий мини-альбом “The Fame Monster“, в который вошли такие известные треки, как “Alejandro“ и “Bad Romance“. Отметим, в поддержку альбома артистка отправилась в международный тур, который стал одним из самых прибыльных в истории.

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За 10 лет музыкальной карьеры Леди Гага достигла незаурядных высот, об этом свидетельствует количество проданных копий альбомов - 23 млн, и синглов - 64 млн. Кроме прочего, артистка является обладательницей ряда престижных премий, среди которых: “Грэмми“, 13 MTV Video Music Awards и 8 MTV Europe Music Awards, а по версии издания Time Леди Гага является одной из самых влиятельных персон в мире.

В день рождения Леди Гаги редакция Ivona предлагает к прослушиванию самые популярные песни артистки:

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Отметим, за время творческой карьеры Леди Гаги менялись не только ее песни, но и образ. Артистку всегда считали одной из самых эпатажных, и об этом свидетельствуют в том числе смелые наряды, которые она демонстрирует публике:

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