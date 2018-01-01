Объявлен полный список номинантов украинской кинопремии Золота дзиґа 2018

Украинская киноакадемия огласила список номинантов кинопремии Золота дзиґа 2018.

Объявлен полный список номинантов второй церемонии вручения наград украинской кинопремии Золота дзиґа 2018. Украинская киноакадемия огласила список номинантов в 18-ти номинациях.

К слову, к прошлым номинациям премии Золота дзиґа 2018 добавилось четыре новых номинации: “Лучший художник по гриму“, “Лучший художник по костюмам“, “Лучший звукорежиссер“, “Выбор зрителя“.

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Отметим, ведущими церемонии станут Василиса Фролова и Ахтем Сеитаблаєв, а сама премия пройдет 20 апреля.

Полный список номинантов на премию Золота дзиґа 2018:

Лучший фильм:

“Dzidzio Контрабас“(режиссер Олег Борщевский)

“Киборги“ (режиссер Ахтем Сеитаблаєв)

“Припутни“ (режиссер Аркадий Непиталюк)

“Уровень черного“ (режиссер Валентин Васянович)

“Стремглав“ (режиссер Марина Степанская)

Лучший актер:

Вячеслав Довженко (“Киборги“, режиссер Ахтем Сеитаблаєв)

Михаил Хома (“Dzidzio Контрабас“, режиссер Олег Борщевский)

Дмитрий Хомяк (“Припутни“, режиссер Аркадий Непиталюк)

Лучшая актриса:

Даша Плахтий (“Стремглав“, режиссер Марина Степанская)

Елена Узлюк (“Припутни“, режиссер Аркадий Непиталюк)

Лилия Яценко (“Чужая молитва“, режиссер Ахтем Сеитаблаєв)

Лучший актер второго плана:

Виктор Жданов (“Киборги“, режиссер Ахтем Сеитаблаєв)

Олег Мосийчук (“Стремглав“, режиссер Марина Степанская)

Яков Ткаченко (“Припутни“, режиссер Аркадий Непиталюк)

Лучшая актриса второго плана:

Римма Зюбина (“Граница“, режисер Петер Бебьяк)

Нина Набока (“Припутни“, режиссер Аркадий Непиталюк)

Лариса Руснак (“Стремглав“, режиссер Марина Степанская)

Лучший документальный фильм:

“Будинок “Слово“, режиссер Тарас Томенко

“Дельта“, режиссер Александр Течинський

“Дикси Ленд“, режиссер Роман Бондарчук

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“Манящий, Сладкий, Без Границ, Песни и Танцы о Смерти“, режиссер Татьяна Ходаковская

Лучший короткометражный игровой фильм:

“Сирень“, режиссер Екатерина Горностай

“Выпуск’97“, режиссер Павел Остриков

“Технический перерыв“, Филипп Сотниченко

Лучший анимационный фильм:

“Лабиринт“, режиссеры Александр Колодий, Степан Коваль

“Причинная“, режиссер Андрей Щербак

“Хроники одного города“, режиссер Евгений Сивоконь

Лучший композитор:

Антон Байбаков (“Дикси Ленд“, режиссер Роман Бондарчук)

Алла Загайкевич (“Дом “Слово“, режиссер Тарас Томенко)

Никита Моисеев (“Стремглав“, режиссер Марина Степанская)

Лучший режиссер:

Валентин Васянович (“Уровень черного“)

Сергей Лозница (“Кроткая“)

Аркадий Непиталюк (“Припутни“)

Лучший оператор-постановщик:

Валентин Васянович (“Уровень черного“, режиссер Валентин Вясанович)

Юрий Король (“Киборги“, режиссер Ахтем Сеитаблаєв)

Александр Рощин (“Припутни“, режиссер Аркадий Непиталюк)

Лучший художник-постановщик:

Евгения Лисецкая (“Припутни“, режиссер Аркадий Непиталюк)

Владислав Одуденко (“Уровень черного“, режиссер Валентин Вясанович)

Шевкет Сейдаметов (“Киборги“, режиссер Ахтем Сеитаблаєв)

Лучший сценарист:

Валентин Васянович (“Уровень черного“, режиссер Валентин Вясанович)

Наталья Ворожбит (“Киборги“, режиссер Ахтем Сеитаблаєв)

Сергей Лозница (“Кроткая“, режиссер Сергей Лозница)

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Аркадий Непиталюк, Роман Горбик (“Припутни“, режиссер Аркадий Непиталюк)

Лучший художник по гриму:

Татьяна Герлак (“Припутни“, режиссер Аркадий Непиталюк)

Елена Ходос (сломя Голову“, режиссер Марина Степанская)

Лилиана Хома (“Киборги“, режиссер Ахтем Сеитаблаєв)

Лучший художник по костюмам:

Марина Коломиец (“Припутни“, режиссер Аркадий Непиталюк)

Надежда Кудрявцева (“Киборги“, режиссер Ахтем Сеитаблаєв)

Светлана Симонович (“Красный, режиссер Заза Буадзе)

Лучший звукорежиссер:

Антон Бржестовский (“Киборги“, режиссер Ахтем Сеитаблаєв)

Сергей Степанский (“Стремглав“, режиссер Марина Степанская)

Сергей Степанский (“Уровень черного“, режиссер Валентин Вясанович)

Выбор зрителя:

“Dzidzio Контрабас“ (режиссер Олег Борщевский)

“Изи“ (режиссер Андреа Маньяни)

“Инфоголик“ (режиссер Валентин Шпаков, Владислав Климчук)

“Киборги“ (режиссер Ахтем Сеитаблаєв)

“Предел“ (режиссер Петер Бебьяк)

“Мир вашему дому“ (режиссер Владимир Лерт)

“Припутни“(режиссер Аркадий Непиталюк)

“Сторожевая застава“ (режиссер Юрий Ковалев)

“Красный“ (режиссер Заза Буадзе)

“Чужая молитва“ (режиссер Ахтем Сеитаблаєв)

Напомним, известны имена победителей премии Оскар 2018. В Сети пользователи долго обсуждали, согласны ли они с результатами.