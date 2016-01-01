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Звезда фильма "Фантастические твари" во второй раз стал отцом

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Популярный британский актер Эдди Редмэйн и его жена Ханна недавно стали родителями во второй раз.
Звезда фильма "Фантастические твари" во второй раз стал отцом
Звезда фильма "Фантастические твари" во второй раз стал отцом
gettyimages.com

Пополнение в семье актера случилось еще 10 марта, однако известно об этом стало только сейчас. У Эдди и Ханны родился мальчик, которого назвали Люк Ричард.

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Отметим, что пара поженилась в декабре 2014 года и уже воспитывает дочь Айрис Мэри, оторая родилась летом 2016 года.

Напомним, что Принц Гарри сообщил, будет ли заключать брачный договор с Меган Маркл. Подробности узнайте по ссылке.

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