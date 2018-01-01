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Оля Полякова рассказала о личной потере

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Певица Оля Полякова призывает следить за своим здоровьем.
Певица Оля Полякова рассказала о своей потере (фото)
Певица Оля Полякова рассказала о своей потере (фото)
instagram.com/polyakovamusic/

Певица стала героиней социального проекта «Обещай себе беречь себя», главный месседж которого – «Сходи к маммологу – сохрани жизнь».

пресс служба

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Получив титул «Самой красивой» женщины по версии одного из журналов, Оля Полякова не забывает о том, что красота начинается со здоровья, и призывает всех женщин Украины осознать личную ответственность за себя и сформировать культуру профилактики рака молочной железы и ее диагностики на ранней стадии.

Оля Полякова говорит:

О такой проблеме, как онкозаболевания нужно говорить, приучать каждого к осознанию личной ответственности за свое здоровье и помогать нашему обществу формировать культуру профилактики рака молочной железы и ее диагностики на ранней стадии. У нас же ж люди бегут в больницы, когда уже болит… Вот если бы мой отец, который также умер от онко, раньше начал лечиться и вовремя прооперировался, он бы еще жил. Поэтому нужно обязательно хотя бы раз в год проверяться: мужчинам сдавать ПСА, в то время как женщинам ходить в профилактических целях к маммологу и гинекологу.

Напомним, что «Обещай себе беречь себя» — социальная кампания, призванная привлечь внимание общественности к проблеме рака молочной железы в Украине. Главная цель проекта — здоровая и счастливая украинка. Спасти одну жизнь — значит спасти все человечество. Но спасать других нужно, начав с себя. Именно поэтому проект и носит название: Обещай себе беречь себя.

Напомним также, что на днях Оля Полякова получила престижную награду от музыкального телеканала М1. Подробности читайте по ссылке.

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Теги: оля полякова, украинская певица, социальная реклама, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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