Оля Полякова рассказала о личной потере

Певица Оля Полякова призывает следить за своим здоровьем.

Певица стала героиней социального проекта «Обещай себе беречь себя», главный месседж которого – «Сходи к маммологу – сохрани жизнь».

пресс служба

Читайте также: Оля Полякова возмутилась работой коммунальных служб

Получив титул «Самой красивой» женщины по версии одного из журналов, Оля Полякова не забывает о том, что красота начинается со здоровья, и призывает всех женщин Украины осознать личную ответственность за себя и сформировать культуру профилактики рака молочной железы и ее диагностики на ранней стадии.

Оля Полякова говорит:

О такой проблеме, как онкозаболевания нужно говорить, приучать каждого к осознанию личной ответственности за свое здоровье и помогать нашему обществу формировать культуру профилактики рака молочной железы и ее диагностики на ранней стадии. У нас же ж люди бегут в больницы, когда уже болит… Вот если бы мой отец, который также умер от онко, раньше начал лечиться и вовремя прооперировался, он бы еще жил. Поэтому нужно обязательно хотя бы раз в год проверяться: мужчинам сдавать ПСА, в то время как женщинам ходить в профилактических целях к маммологу и гинекологу.

Напомним, что «Обещай себе беречь себя» — социальная кампания, призванная привлечь внимание общественности к проблеме рака молочной железы в Украине. Главная цель проекта — здоровая и счастливая украинка. Спасти одну жизнь — значит спасти все человечество. Но спасать других нужно, начав с себя. Именно поэтому проект и носит название: Обещай себе беречь себя.

Напомним также, что на днях Оля Полякова получила престижную награду от музыкального телеканала М1. Подробности читайте по ссылке.