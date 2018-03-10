Оля Полякова возмутилась работой коммунальных служб

Залитая водой квартира: 8 Марта певица получила “подарок” от коммунальщиков.

Международный женский день не задался у Оли Поляковой с самого утра. Вместо того, чтобы праздновать и получать поздравления, певица спасала свою квартиру от потопа. Талая вода, просачиваясь сквозь прогнившую крышу, заливала потолок и стены в квартире Поляковой.

“Все течет, не прекращая, разъедает мне стены, покрывает их грибком! Нам приходится подкладывать тряпки, целлофан, но все равно вода затекает за плинтуса, делает мне грязь, плесень”, - возмущается Оля.

По словам певицы, ежегодно ей приходится делать ремонт во всей квартире. Но ситуация не меняется: каждую зиму с потолка течет вода. Начальник ЖЭКа Прэзло Николай Петрович уже 10 лет разводит руками: средств на ремонт нет.

Видео с повреждениями в своей квартире Оля Полякова разместила на страничке в Facebook. Эмоциональное обращение к ЖЭКу просмотрело миллион пользователей сети. Более 15 тысяч человек его распространили на своих страничках в соц. сетях.

Полякова и потоп 0:00 / 01:00

Возмущается работой коммунальщиков коллега Поляковой по сцене Павел Зибров. Певец стал свидетелем несчастного случая: возле дома лежал без сознания мужчина, на которого упала с крыши глыба льда. По заверениям певца, они с женой неоднократно звонили в ЖЭК с просьбой сбить лед, но никто на их запросы не отреагировал, что стало причиной очередного ЧП.

Напомним, что беременная Лилия Ребрик рассказала о своей прихоти. Подробности читайте, перейдя по ссылке.