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Женский портал
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Оля Полякова возмутилась работой коммунальных служб

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Залитая водой квартира: 8 Марта певица получила “подарок” от коммунальщиков.
Оля Полякова возмутилась работой коммунальных служб (видео)
Оля Полякова возмутилась работой коммунальных служб (видео)
instagram.com/polyakovamusic/

Международный женский день не задался у Оли Поляковой с самого утра. Вместо того, чтобы праздновать и получать поздравления, певица спасала свою квартиру от потопа. Талая вода, просачиваясь сквозь прогнившую крышу, заливала потолок и стены в квартире Поляковой.

“Все течет, не прекращая, разъедает мне стены, покрывает их грибком! Нам приходится подкладывать тряпки, целлофан, но все равно вода затекает за плинтуса, делает мне грязь, плесень”, - возмущается Оля.

По словам певицы, ежегодно ей приходится делать ремонт во всей квартире. Но ситуация не меняется: каждую зиму с потолка течет вода. Начальник ЖЭКа Прэзло Николай Петрович уже 10 лет разводит руками: средств на ремонт нет.

Видео с повреждениями в своей квартире Оля Полякова разместила на  страничке в Facebook. Эмоциональное обращение к ЖЭКу просмотрело миллион пользователей сети. Более 15 тысяч человек его распространили на своих страничках в соц. сетях.

Полякова и потоп
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Возмущается работой коммунальщиков коллега Поляковой по сцене Павел Зибров. Певец стал свидетелем несчастного случая: возле дома лежал без сознания мужчина, на которого упала с крыши глыба льда. По заверениям певца, они с женой неоднократно звонили в ЖЭК с просьбой сбить лед, но никто на их запросы не отреагировал, что стало причиной очередного ЧП.

Напомним, что беременная Лилия Ребрик рассказала о своей прихоти. Подробности читайте, перейдя по ссылке.

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Теги: оля полякова, потоп, Оля Полякова видео, оля полякова новости, новости шоу бизнеса
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.03.2018, 13:47
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гость
ну так сделай крышу за свой счет
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