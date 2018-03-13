Оля Полякова получила престижную награду

Певица Оля Полякова получила музыкальный орден.

Суперблондинка победила в номинации “Певица зимы” по версии музыкального телеканала М1.

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С 2018-го первый музыкальный телеканал страны будет отмечать достижения музыкантов каждый сезон. Специально для этого М1 учредил награду – орден “M1 Music Awards. 4 сезона”. Одной из первых звезд украинского шоу-бизнеса, удостоенной почетной награды, стала Оля Полякова. Певица получила орден “Певица Зимы”, обойдя в этой номинации Alyosha и NK.

Таким образом, коллекция престижных наград Суперблондинки от телеканала М1 возросла. В конце 2017-го года Суперблондинка стала обладательницей престижной музыкальной премии M1 Music Awards III Элемент в номинации «Золотой граммофон» (совместно с “Русское Радио Украина”) за песню «Номер один».

Напомним, в декабре 2018 года в столичном Дворце спорта состоится 4 ежегодная музыкальная премия M1 Music Awards. 4 сезона.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о новом видео Оли Поляковой на песню "Мама". Подробности и само видео по ссылке.