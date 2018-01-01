Принц Гарри сообщил, будет ли заключать брачный договор с Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл недавно получили одобрение на свадьбу от Елизаветы II.

В прессе появилась новая информация относительно принца Гарри и Меган Маркл. До этого обсуждали, что Езилавета II не одобряла брак принца Гарри. Днями же Езилавета II дала свое одобрение. И вот все уже обсуждают наличие брачного контракта у принца Гарри и Меган Маркл.

Как сообщают друзья принца Гарри, ни о каком брачном договоре нет и речи. В пресс-службе королевской семьи подтверждают эту информацию:

Гарри и думать не хочет о возможности развода. Он настроен на крепкие и долгие отношения.

Меган Маркл и принц Гарри gettyimages/Fotobank

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Отметим, что у принца Гарри есть активы, состояние принца оценивается в $54 миллиона. У Меган Маркл тоже есть сбережения в размере $7 млн. Но она уже и так многим пожертвовала ради отношений с принцем. Никто не думает, что Меган Маркл претендует исключительно на имущество принца Гарри.

Напомним, что звездный психолог Наталия Холоденко призналась, сколько получает за консультацию. Наталия Холоденко рассказала, повысилась ли стоимость ее консультации после участия в проекте “Танці з зірками“.