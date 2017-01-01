Звездный психолог Наталия Холоденко призналась, сколько получает за консультацию
Звездный психолог Наталия Холоденко стала популярной после участия в проекте "Танці з зірками", где доказала, что девушки с пышными формами могут заниматься танцами не хуже остальных. К слову, за время шоу Наталия похудела на 23 килограмма.
В рамках программы "Світське життя" Наталия Холоденко призналась, повысилась ли стоимость ее услуг после участия в шоу "Танці з зірками":
Если бы я была хореографом, она бы точно повысилась, но так как я психолог, она осталась прежней.
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Отметим, психолог Наталия Холоденко назвала стоимость ее консультации, которая составляет 250 евро. Более того, есть клиенты, которые ходят к ней на протяжении 3 лет.
Наталия Холоденко также призналась, что муж не разрешает ей худеть - это даже оговаривалось до свадьбы.
Напомним, стало известно, как прошел 8-й выпуск шоу "Голос країни 8". Результаты смотрите по ссылке.
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