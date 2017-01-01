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Звездный психолог Наталия Холоденко призналась, сколько получает за консультацию

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Наталия Холоденко рассказала, повысилась ли стоимость ее консультации после участия в проекте "Танці з зірками".
Наталия Холоденко
Наталия Холоденко
instagram.com/kholodenkon

Звездный психолог Наталия Холоденко стала популярной после участия в проекте "Танці з зірками", где доказала, что девушки с пышными формами могут заниматься танцами не хуже остальных. К слову, за время шоу Наталия похудела на 23 килограмма.

В рамках программы "Світське життя" Наталия Холоденко призналась, повысилась ли стоимость ее услуг после участия в шоу "Танці з зірками":

Если бы я была хореографом, она бы точно повысилась, но так как я психолог, она осталась прежней.

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Отметим, психолог Наталия Холоденко назвала стоимость ее консультации, которая составляет 250 евро. Более того,  есть клиенты, которые ходят к ней на протяжении 3 лет. 

Наталия Холоденко также призналась, что муж не разрешает ей худеть - это даже оговаривалось до свадьбы. 

Напомним, стало известно, как прошел 8-й выпуск шоу "Голос країни 8". Результаты смотрите по ссылке.

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