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Вопрос дня: Анджелина Джоли выходит замуж?

Комментариев: 2
СМИ пишут, что Анджелина Джоли готовится к свадьбе.
Анджелина Джоли выходит замуж - СМИ (фото)
Анджелина Джоли выходит замуж - СМИ (фото)
gettyimages.com

Неужели Анджелина Джоли выходит замуж? Эту уже второй раз за год появляется новость о свадьбе Джоли. Только в этот раз она якобы выходит замуж не за арабского миллиардера.

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Теперь актриса Анджелине Джоли приписывают роман с британским миллианером. Подтверждения со стороны Джоли относительно предполагаемой свадьбы нет.

А Life & Style Weekly утверждает, что Джоли сама сделала своему возлюбленному предложение:

У нее есть британский миллионер, с которым она встречается более года. Постепенно их роман перерос в настоящую любовь. Это самые неожиданные отношения в жизни Анджелины, но она думает, что он единственный человек, который действительно предназначен для нее.

 

Анджелина Джоли фото
Анджелина Джоли фото
gettyimages.com

 

К слову, некоторые считают, что Джоли готовится к переезду и возможно жить будет она с детьми в Великобритании.

Напомним, что Регина Тодоренко рассказала о новом возлюбленном. Регина Тодоренко скрывает своего нового возлюбленного. Подробности по ссылке.

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Теги: Анджелина Джоли, замуж, роман, свадьба
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  20.03.2018, 12:59
Оценка:  0
pусский
Сиськи отрезала, яичники удалила, кому она нужна?
гость  (аноним)  20.03.2018, 12:42
Оценка:  0
гость
в союзе с Брэдом она была востребована,сейчас увы!
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