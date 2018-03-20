Вопрос дня: Анджелина Джоли выходит замуж?

СМИ пишут, что Анджелина Джоли готовится к свадьбе.

Неужели Анджелина Джоли выходит замуж? Эту уже второй раз за год появляется новость о свадьбе Джоли. Только в этот раз она якобы выходит замуж не за арабского миллиардера.

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Теперь актриса Анджелине Джоли приписывают роман с британским миллианером. Подтверждения со стороны Джоли относительно предполагаемой свадьбы нет.

А Life & Style Weekly утверждает, что Джоли сама сделала своему возлюбленному предложение:

У нее есть британский миллионер, с которым она встречается более года. Постепенно их роман перерос в настоящую любовь. Это самые неожиданные отношения в жизни Анджелины, но она думает, что он единственный человек, который действительно предназначен для нее.

Анджелина Джоли фото gettyimages.com

К слову, некоторые считают, что Джоли готовится к переезду и возможно жить будет она с детьми в Великобритании.

Напомним, что Регина Тодоренко рассказала о новом возлюбленном. Регина Тодоренко скрывает своего нового возлюбленного. Подробности по ссылке.