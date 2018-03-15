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Регина Тодоренко рассказала о новом возлюбленном

Комментариев: 1
Регина Тодоренко скрывает своего нового возлюбленного.
Регина Тодоренко рассказала о новом возлюбленном (фото)
Регина Тодоренко рассказала о новом возлюбленном (фото)
instagram.com/reginatodorenko​

Ведущая и певица Регина Тодоренко уже давно дала понять, что у нее есть возлюбленный. Она даже публиковала его фото, где видно, что она его целует, но кто это - сложно понять.

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Чуть позже все заговори о том, что Тодоренко встречается с Владом Топаловым. Но Регина это отрицает.

Регина Тодоренко фото
Регина Тодоренко фото
instagram.com/reginatodorenko​

И вот в недавнем интервью Тодоренко заговорила о своем возлюбленном:

Он актер, певец, телеведущий, у него также есть свой бизнес. Мы встречаемся уже полгода. Правда, видимся редко, но это и хорошо — успеваем соскучиться друг по другу.

Только имени его Тодоренко до сих пор не называет.

Напомним, что Маша Фокина выходит замуж. Маша Фокина показала обручальное кольцо. Подробности и фото по ссылке.

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Теги: Регина Тодоренко, возлюбленный, признание, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  15.03.2018, 14:54
Оценка:  +1
pусский
Никогда не поверю, что Регинку раз в полгода трахает педрилла Монро!
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