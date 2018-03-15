Регина Тодоренко рассказала о новом возлюбленном

Регина Тодоренко скрывает своего нового возлюбленного.

Ведущая и певица Регина Тодоренко уже давно дала понять, что у нее есть возлюбленный. Она даже публиковала его фото, где видно, что она его целует, но кто это - сложно понять.

Читайте также: Регина Тодоренко показала, с кем отдыхает на Байкале

Чуть позже все заговори о том, что Тодоренко встречается с Владом Топаловым. Но Регина это отрицает.

Регина Тодоренко фото instagram.com/reginatodorenko​

И вот в недавнем интервью Тодоренко заговорила о своем возлюбленном:

Он актер, певец, телеведущий, у него также есть свой бизнес. Мы встречаемся уже полгода. Правда, видимся редко, но это и хорошо — успеваем соскучиться друг по другу.

Только имени его Тодоренко до сих пор не называет.

Напомним, что Маша Фокина выходит замуж. Маша Фокина показала обручальное кольцо. Подробности и фото по ссылке.