Регина Тодоренко рассказала о новом возлюбленном
Регина Тодоренко скрывает своего нового возлюбленного.
Ведущая и певица Регина Тодоренко уже давно дала понять, что у нее есть возлюбленный. Она даже публиковала его фото, где видно, что она его целует, но кто это - сложно понять.
Читайте также: Регина Тодоренко показала, с кем отдыхает на Байкале
Чуть позже все заговори о том, что Тодоренко встречается с Владом Топаловым. Но Регина это отрицает.
И вот в недавнем интервью Тодоренко заговорила о своем возлюбленном:
Он актер, певец, телеведущий, у него также есть свой бизнес. Мы встречаемся уже полгода. Правда, видимся редко, но это и хорошо — успеваем соскучиться друг по другу.
Только имени его Тодоренко до сих пор не называет.
Напомним, что Маша Фокина выходит замуж. Маша Фокина показала обручальное кольцо. Подробности и фото по ссылке.
Полная версия правил