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Виктория Бекхэм показала селфи с украинским телеведущим?

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На днях известная британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм порадовала своих подписчиков свежим селфи.
Виктория Бекхэм показала селфи с украинским телеведущим
Виктория Бекхэм показала селфи с украинским телеведущим
gettyimages.com

На снимке звезды украинские поклонники заметили мужчину, который очень похож на телеведущего Анатолия Анатолича.

Шоумен решил поднять настроение своим поклонникам и сделал репост селфи Виктории Бекхэм, шутливо прокомментировав его:

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"Случайно попал в кадр к Виктории Бекхэм. Вон Я с телефоном. Только Девида Бекхэма не отмечайте. Не хочу этих разборок".

Напомним, что Принц Гарри сообщил, будет ли заключать брачный договор с Меган Маркл. Подробности узнайте по ссылке.

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