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Леди Гага отменила часть выступлений из-за проблем со здоровьем

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Певица мирового класса была вынуждена отменить свои выступления из-за сильных болей.
Леди Гага отменила часть выступлений из-за проблем со здоровьем
Леди Гага отменила часть выступлений из-за проблем со здоровьем
pinterest.com
В своём Twitter поп-звезда Леди Гага опубликовала свои извинения и объяснила, почему она не могла поступить по-другому. 
 
Я так расстроена, что не могу это описать. Но если я этого не сделаю, то мои стихи и моя музыка будут звучать фальшиво
 
В сообщении также указали, что деньги за билеты вернут в кратчайшие сроки.   
Леди Гага уже несколько лет страдает фибромиалгией — хроническим заболеванием, при котором возникают боли в разных частях тела.

Фанаты поддержали певицу, оставив много коментариев о том, что они всё равно любят её и что здоровье на первом месте. 

Напомним также, что Марк Саллинг покончил жизнь самоубийством.

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Теги: Леди Гага, Lady Gaga, концерт, отмена концерта, здоровье
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