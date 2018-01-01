Леди Гага отменила часть выступлений из-за проблем со здоровьем

Певица мирового класса была вынуждена отменить свои выступления из-за сильных болей.

В своём Twitter поп-звезда Леди Гага опубликовала свои извинения и объяснила, почему она не могла поступить по-другому.

Я так расстроена, что не могу это описать. Но если я этого не сделаю, то мои стихи и моя музыка будут звучать фальшиво

В сообщении также указали, что деньги за билеты вернут в кратчайшие сроки.

Леди Гага уже несколько лет страдает фибромиалгией — хроническим заболеванием, при котором возникают боли в разных частях тела.

Фанаты поддержали певицу, оставив много коментариев о том, что они всё равно любят её и что здоровье на первом месте.

Напомним также, что Марк Саллинг покончил жизнь самоубийством.