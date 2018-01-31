Неожиданно: Марк Саллинг покончил жизнь самоубийством

Актер и музыкант Марк Саллинг должен был попасть в тюрьму из-за хранения детской порнографии.

Актер и музыкант Марк Саллинг покончил жизнь самоубийством. Его тело было обнаружено на одном из баскетбольных полей Лос-Анджелеса.

Правоохранительные органы, как пишет портал TMZ, убеждены, что Марк Саллинг наложил на себя руки.

Марк Саллинг фото gettyimages.com

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Новость о смерти Марка Саллинга, звезды сериала “Хор“, многих удивила. Когда остальные предположили, что покончить жизнь самоубийством Марк Саллинг решил после найденных документов с детской порнографией у него на компьютере и других гаджетах.

Марку Саллингу грозило лишение свободы сроком от 4 до 7 лет. Это также могло повлиять на причину покончить жизнь самоубийством

Напомним также, что недавно Умерла вокалистка группы The Cranberries.