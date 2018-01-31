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Неожиданно: Марк Саллинг покончил жизнь самоубийством

Комментариев: 5
Актер и музыкант Марк Саллинг должен был попасть в тюрьму из-за хранения детской порнографии.
Марк Саллинг покончил жизнь самоубийством
Марк Саллинг покончил жизнь самоубийством
gettyimages.com

Актер и музыкант Марк Саллинг покончил жизнь самоубийством. Его тело было обнаружено на одном из баскетбольных полей Лос-Анджелеса.

Правоохранительные органы, как пишет портал TMZ, убеждены, что Марк Саллинг наложил на себя руки.

 

Марк Саллинг фото
Марк Саллинг фото
gettyimages.com

 

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Новость о смерти Марка Саллинга, звезды сериала “Хор“, многих удивила. Когда остальные предположили, что покончить жизнь самоубийством Марк Саллинг решил после найденных документов с детской порнографией у него на компьютере и других гаджетах.

Марку Саллингу грозило лишение свободы сроком от 4 до 7 лет. Это также могло повлиять на причину покончить жизнь самоубийством

Напомним также, что недавно Умерла вокалистка группы The Cranberries.

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Теги: Марк Саллинг, смерть, умер, самоубийство, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (5)
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Боцман-да!    31.01.2018, 14:06
Оценка:  +1
Боцман-да!
Пока не покончил, никто о нем и не слышал.
гость  (аноним)  31.01.2018, 14:04
Оценка:  -3
гость
И только бандеровская алкоголичка из Черновцов, пишущая под ником "русский", сказала Гы-гы-гы!
гость  (аноним)  31.01.2018, 14:04
Оценка:  -2
гость
у нас бы героем стал
The_woodoo    31.01.2018, 14:11
Оценка:  +1
The_woodoo
У вас, за поребриком, вообще с героями не сладывается постоянно
pусский  (аноним)  31.01.2018, 13:51
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы!
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