Умерла солистка группы Cranberries Долорес О'Риордан.

Умерла вокалистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан. Она скоропостижно скончалась в Лондоне, куда приехала для записи новой композиции, передает The Sun.

Причина смерти певицы пока не называется. Официальный представитель О’Риордан заявил, что члены семьи певицы "ошеломлены этой новостью и просят уважать их частную жизнь в это трудное время".

Долорес О’Риордан — ирландская певица, композитор и автор песен. Прославилась как вокалистка рок-группы The Cranberries, в которой она выступала с начала 1990-х. Также занималась сольной карьерой и участвовала в телешоу.

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