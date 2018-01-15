Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Умерла вокалистка группы The Cranberries

Комментариев: 13
Умерла солистка группы Cranberries Долорес О'Риордан.
Умерла вокалистка группы The Cranberries
Умерла вокалистка группы The Cranberries
instagram.com/doloresoriordanfanpage/

Умерла вокалистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан. Она скоропостижно скончалась в Лондоне, куда приехала для записи новой композиции, передает The Sun.

Причина смерти певицы пока не называется. Официальный представитель О’Риордан заявил, что члены семьи певицы "ошеломлены этой новостью и просят уважать их частную жизнь в это трудное время".

Долорес О’Риордан — ирландская певица, композитор и автор песен. Прославилась как вокалистка рок-группы The Cranberries, в которой она выступала с начала 1990-х. Также занималась сольной карьерой и участвовала в телешоу.

Напомним, чтот Panivalkova представят украинскую музыку в Европе

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (13)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Яздобув    16.01.2018, 00:15
Оценка:  0
Яздобув
Пи*дец! Шок! R.I.P
pусский  (аноним)  15.01.2018, 23:53
Оценка:  -2
pусский
Пидapaca Пе4кин_говорит надобно убивать xyeм в голову! Сука, бля! Аж очко зачесалось, гы-гы-гы! Я кончил от возбуждения!
Пе4кин_говорит    15.01.2018, 23:24
Оценка:  0
Пе4кин_говорит
администрация,вы Д_Б_Лы или как?
зачем вы на таких скорбных новостях даете гостевой доступ,которым пользуются в основном ид_ио_ты,которым нужно отре-зать как минимум пальцы???
Пе4кин_говорит    15.01.2018, 23:14
Оценка:  0
Пе4кин_говорит
OMG
R.I.P
pусский  (аноним)  15.01.2018, 23:06
Оценка:  -4
pусский
Гы-гы-гы! Эй, пидapки, если бы я знал, что вы ТАК замироточите, я бы не так ядовито пёрнул... Я бы не пёрнул цианидом в морду Долорес, бля!!!
Minya20    15.01.2018, 22:09
Оценка:  0
Minya20
ЖЕЕЕЕЕЕСССТТТТТТЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
Наталия    15.01.2018, 21:58
Оценка:  0
Наталия
46 лет и пять детей, на сколько я знаю.... жаль(
гость  (аноним)  15.01.2018, 21:47
Оценка:  0
гость
в 90-тые песня "Зомби" играла на всех дискотеках! RIP
Потому_что    15.01.2018, 21:21
Оценка:  +3
Потому_что
Земля пухом,шикарная певица была.
Мерзкий_Ганс    15.01.2018, 20:59
Оценка:  +4
Мерзкий_Ганс
.........................
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь