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Леди Гага похвасталась соблазнительным телом

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Похвастаться красивым телом - совершенно не грешно.
Леди Гага похвасталась соблазнительным телом
Леди Гага похвасталась соблазнительным телом
GettyImages.com

Популярная певица Леди Гага поделилась с поклонниками пикантным снимком.

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На личной страничке в Twitter звезда опубликовала фото, на котором запечатлена в раздельном купальнике и без макияжа. При этом Леди Гага демонстрирует многочисленные татуировки.

 

Прокомментировала кадр звезда такими словами:

С Новым годом! Счастья. Здоровья. Любви. И простоты прекрасной незабываемой природы, жизни.

Напомним так же, что Джастин Тимберлейк анонсировал выход нового альбома.

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Источник: ivona bigmir) net

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