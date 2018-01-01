Создатели проекта объявляют конкурс «КДН Мьюзик» – на лучшие треки, созданные зрителями. Пять самых крутых попадут в саундтрек сериалити Нового канала.

«Киев днем и ночью»: твоя песня может стать саундтреком к сериалити пресс-служба Нового канала

95% песен, которые звучат в первых четырех сезонах «Киев днем ночью», написаны молодыми украинскими исполнителями и группами. А заглавную композицию, полюбившуюся миллионам зрителей, создала группа «О.Torvald». В пятом сезоне продюсеры сериалити пойдут еще дальше. В нем будут звучать треки, созданные вами.

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Одной из главных фишек «Киев днем и ночью» было и есть то, что саундтрек сериалити состоит из композиций украинских музыкантов. Мы не только берем суперхиты, но и открываем для зрителей молодые группы, которые после этого становятся узнаваемыми и любимыми, – говорит руководитель диджитал-платформы проекта Алексей Бардышев. – Мы решили продолжить эту хорошую традицию и запускаем конкурс, в котором выберем лучшие композиции, написанные нашими зрителями, и включим их в саундтрек сериалити. Определять, какие песни достойны войти в него, также будут зрители.

Участники могут присылать музыку любого направления и стиля. Единственное, она не должна быть откровенно низкого качества.

Правила конкурса «КДН Мьюзик» предельно просты:

Музыкальная редакция «Киев днем и ночью» отбирает среди присланных треков лучшие и включает их в плейлист «КДН Мьюзик» на сайте Нового канала и в недельное голосование в Instagram. Каждую неделю зрители в Instagram-сториз «Киев днем и ночью» будут определять два лучших трека недели. Ссылки на их авторов будут размещены в постах в Instagram, чтобы зрители сериалити могли подписаться на новых музыкальных кумиров. Читай также: СМИ: Lama показала своего возлюбленного Ежемесячно на сайте Нового канала будет проводиться голосование на лучший трек месяца, в котором примут участие все недельные победители месяца. Трек победителя ежемесячного голосования войдет в саундтрек «Киев днем и ночью». Прием заявок с композициями стартовал 26 марта. А первые треки-претенденты можно будет услышать 2 апреля. Конкурс продлится до 31 августа, а его победителями станут пять композиций, по одной в месяц. Они и попадут в саундтрек сериалити.

Итак, если ты музыкальный исполнитель, участник группы или просто пишешь музыку, заполняй анкету! Уже в сентябре твой трек может зазвучать в «Киев днем и ночью».

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