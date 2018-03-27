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СМИ: Lama показала своего возлюбленного

Комментариев: 1
Певица Lama опубликова фото, которое обсуждают ее поклонники.
СМИ: Lama показала своего возлюбленного
СМИ: Lama показала своего возлюбленного
instagram.com/lamaukraine

На днях певица LAMA опубликовала на своей странице Instagram фото, которое подписала “My true love#lovestory #love #portugal“.

На фото Наталья Дзенькив позирует вместе с молодым человеком. Это фото и комментарий к нему сразу вызвало у фолловеров Натали бурную реакцию:

Так вот откуда берется вдохновение. Так вот о ком столько песен. 

 

СМИ: Lama показала своего возлюбленного
СМИ: Lama показала своего возлюбленного
instagram.com/lamaukraine

 

Поклонники певицы также заметили, что это уже не первое их совместное фото, которое Наталья публикует в своем аккаунты Instagram. Но именно этот снимок вызвал такой резонанс с комментариями сторонников LAMA.

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Сама Наталья пока не дает комментарий этим отношениям. Поэтому вопрос остается открытым - это творческий тандем или история настоящей любви Натальи Дзенькив?

Напомним, что Алена Шоптенко поделилась подробностями беременности. Алена Шоптенко в откровенном интервью Кате Осадчей призналась, что во время легендарного обновленного проекта ждала ребенка.

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Теги: Lama, личная жизнь, отношения, возлюбленный, возлюбленные звезд, инстаграм звезд
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Источник: пресс-релиз

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Продюсэр  (аноним)  27.03.2018, 13:10
Оценка:  +1
Продюсэр
Мне кжется он лет на 20 младше её.
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