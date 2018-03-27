Певица Lama опубликова фото, которое обсуждают ее поклонники.

На днях певица LAMA опубликовала на своей странице Instagram фото, которое подписала “My true love#lovestory #love #portugal“.

На фото Наталья Дзенькив позирует вместе с молодым человеком. Это фото и комментарий к нему сразу вызвало у фолловеров Натали бурную реакцию:

Так вот откуда берется вдохновение. Так вот о ком столько песен.

СМИ: Lama показала своего возлюбленного instagram.com/lamaukraine

Поклонники певицы также заметили, что это уже не первое их совместное фото, которое Наталья публикует в своем аккаунты Instagram. Но именно этот снимок вызвал такой резонанс с комментариями сторонников LAMA.

Читай также: Известно, когда родит Джамала

Сама Наталья пока не дает комментарий этим отношениям. Поэтому вопрос остается открытым - это творческий тандем или история настоящей любви Натальи Дзенькив?

Напомним, что Алена Шоптенко поделилась подробностями беременности. Алена Шоптенко в откровенном интервью Кате Осадчей призналась, что во время легендарного обновленного проекта ждала ребенка.