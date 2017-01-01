Александр Скичко с женой планируют отдать дочь на балет
Рассказал Александр Скичко на мировой премьере одноактного балета Children of the Night в Национальной опере Украины.
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Александр Скичко на мировой премьере одноактного балета Children of the Night в Национальной опере Украины поделился с журналистами «Зіркового шляху»:
Моя жена занималась балетом более 6 лет, поэтому она очень хочет, чтобы наша доченька тоже занималась балетом. Я больше склоняюсь к бальным танцам, чем к балету. Но если жена очень хочет, то выбора у мужа нет. Поэтому будет балет!
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Напомним, в сентябре 2017 года ведущий программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» Александр Скичко женился. Избранницей Саши стала Лиза Юрушева. Свадьбу молодожены отпраздновали в Грузии в кругу близких друзей и родственников. Супружеская пара воспитывает двух детей - сына Даниилу и дочь Тату.
Напомним также, что Сергей Притула и Леся Никитюк надели смирительные рубашки. Подробности по ссылке.
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