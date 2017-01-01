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Александр Скичко с женой планируют отдать дочь на балет

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Ведущий программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина» по будням в 9:30, Александр Скичко рассказал, что вместе с супругой подумывают отдать свою дочь Тату на балет.
Александр Скичко отдает дочь на балет
Александр Скичко отдает дочь на балет
пресс служба

Рассказал Александр Скичко на мировой премьере одноактного балета Children of the Night в Национальной опере Украины.

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Александр Скичко на мировой премьере одноактного балета Children of the Night в Национальной опере Украины поделился с журналистами «Зіркового шляху»:

Моя жена занималась балетом более 6 лет, поэтому она очень хочет, чтобы наша доченька тоже занималась балетом. Я больше склоняюсь к бальным танцам, чем к балету. Но если жена очень хочет, то выбора у мужа нет. Поэтому будет балет!

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Напомним, в сентябре 2017 года ведущий программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» Александр Скичко женился. Избранницей Саши стала Лиза Юрушева. Свадьбу молодожены отпраздновали в Грузии в кругу близких друзей и родственников. Супружеская пара воспитывает двух детей - сына Даниилу и дочь Тату.

Напомним также, что Сергей Притула и Леся Никитюк надели смирительные рубашки. Подробности по ссылке.

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Теги: Александр Скичко, дочь, семья, признание
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Источник: ivona bigmir)net

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