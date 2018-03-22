Даша Астафьева показала своих родителей

Певица Даша Астафьева поделилась архивным фото.

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева активно делиться снимками, на которых позирует обнаженной. Также демонстрирует результаты похудения. Отметим, что артистка занялась своей фигурой и решила скинуть несколько кг.

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Сейчас же на странице Даши Астафьевой начали появляться архивные снимки. То она публиковала свои детские фото. А теперь показала и редкий кадр с родителями.

На снимке Даша Астафьева совсем маленькая, а ее родители - молодые:

Один человек на фото, подмочил репутацию всей семье. #ничеголичного мам и пап!

К слову, Даша Астафьева планирует создать свою семью. Но пока, из-за судебных разбирательств с ее женихом, это невозможно.

Напомним, что Маша Ефросинина опубликовала редкий снимок со своим супругом. Она растрогала своих подписчиков. Снимок смотрите по ссылке.