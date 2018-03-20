Украинская группа "Антитела" выступила на международном фестивале SXSW

18 марта закончился масштабный международный фестиваль South by Southwest (SXSW), в котором приняла участие известная украинская поп-рок группа Антитела.

"Антитела" стали одними из первых украинских групп и музыкантов, которые участвуют в подобного рода фестивалях. Музыканты представили большую часть программы "TDME", с которой группа в апреле-мае сыграет концерты в городах США и Канады.

Даже если не успеваем с визами, все равно открываем мировые сцены и прилетаем полным составом. Сначала была Европа, Sziget и «Антитела» в качестве хедлайнера на MTV-Headbangers Stage. Теперь — Америка, SXSW, Sheraton Backyard Stage. Не хедлайнеры, но в очень хорошей компании! Далее Lollapalooza? Все возможно, когда веришь в то, что делаешь...", — написал Тарас Тополя в своем аккаунте в Facebook. Читай также: Оля Полякова рассказала о личной потере

Продолжительность фестиваля — 10 дней. За это время в Остине происходят интересные, инновационные презентации и открытия. На территории собираются сотни исполнителей из разных стран, представители лейблов, меломаны, которые открывают для себя новую музыку и направления в ней.

Стоит отметить, что SXSW — это довольно масштабное мероприятие, где звучит не только музыка разных стилей и жанров, здесь проводят кинопоказы, читают лекции и знакомят с инновациями в технологиях.

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