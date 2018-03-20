Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Украинская группа "Антитела" выступила на международном фестивале SXSW

Комментариев: 1
18 марта закончился масштабный международный фестиваль South by Southwest (SXSW), в котором приняла участие известная украинская поп-рок группа Антитела.
Украинская группа "Антитела" выступила на международном фестивале SXSW
Украинская группа "Антитела" выступила на международном фестивале SXSW
пресс-служба УМИГ Мьюзик

"Антитела" стали одними из первых украинских групп и музыкантов, которые участвуют в подобного рода фестивалях. Музыканты представили большую часть программы "TDME", с которой группа в апреле-мае сыграет концерты в городах США и Канады.

Даже если не успеваем с визами, все равно открываем мировые сцены и прилетаем полным составом. Сначала была Европа, Sziget и «Антитела» в качестве хедлайнера на MTV-Headbangers Stage. Теперь — Америка, SXSW, Sheraton Backyard Stage. Не хедлайнеры, но в очень хорошей компании! Далее Lollapalooza? Все возможно, когда веришь в то, что делаешь...", — написал Тарас Тополя в своем аккаунте в Facebook.

Читай также:  Оля Полякова рассказала о личной потере

Продолжительность фестиваля — 10 дней. За это время в Остине происходят интересные, инновационные презентации и открытия. На территории собираются сотни исполнителей из разных стран, представители лейблов, меломаны, которые открывают для себя новую музыку и направления в ней.

Стоит отметить, что SXSW — это довольно масштабное мероприятие, где звучит не только музыка разных стилей и жанров, здесь проводят кинопоказы, читают лекции и знакомят с инновациями в технологиях.

Напомним, что Принц Гарри сообщил, будет ли заключать брачный договор с Меган Маркл. Подробности узнайте по ссылке.

Поделись:
Теги: антитела, группа антитела новости, фестиваль SXSW, фестиваль South by Southwest
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  20.03.2018, 16:47
Оценка:  0
pусский
Сраные гавнюки, бля, их никто не приглашал!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь