Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Сергей Притула и Леся Никитюк надели смирительные рубашки

Комментариев: 0
Никита Добрынин обнажился, а капитаны проекта «Хто зверху?» рвали друг друга зубами.
Сергея Притула и Леся Никитюк надели смирительные рубашки (фото)
Сергея Притула и Леся Никитюк надели смирительные рубашки (фото)
пресс-служба Нового канала

А вместе с ними и их коллеги по командам – Мария Яремчук, Настя Кумейко, Виктория Маремуха, а также Владимир Дантес, Амадор Лопес и Никита Добрынин. Условием одного из конкурсов в игре было помочь друг другу выпутаться из смирительной рубашки исключительно с помощью… зубов.

Читайте также: В Киевском метро были замечены необычные карманники

Если на этом испытании игроки надевали рубашки, хоть и смирительные, то на конкурсе со стеклянной доской их снимали! Именно на такой провокационный, но действенный ход решился Никита Добрынин, чтобы прилипнуть к реквизиту и не скатиться вниз. Задача была проста – чем дольше участник удерживается на движущемся стекле, тем на большее количество вопросов отвечает. А, значит, приносит своей команде больше баллов.

 

Запись эфира Хто зверху фото
Запись эфира Хто зверху фото
пресс-служба Нового канала

 

Леся Никитюк, глядя на полуобнаженного Никиту, смущенно произнесла:

Ну, и как мне теперь вопросы зачитывать? Нет, не зря шоумен столько времени уделяет физическим нагрузкам и тренажерному залу, ой, не зря…

Виктория Маремуха, которая минутой ранее сама была на той же стеклянной доске

Такому не жаль и проиграть.

Читайте также: Леся Никитюк рассказала о дружбе в украинском шоу-бизнесе

Видимо, впечатление Никита произвел незабываемое, что проявилось в дальнейшем ходе игры. Обеим командам предстояло не глядя, на ощупь, распознать некоторые предметы: мужчинам – всякие женские штучки, женщинам – мужские. Амадор Лопес вообще поразил барышень в самое сердце, сумев отгадать даже тест на беременность! Дела у команды Сергея Притулы шли настолько хорошо, что Мария Яремчук решилась на крайние меры. И вместо очередного предмета «подсунула» ощупать… себя! Как раз тогда, когда отгадывать пришел черед Никиты Добрынина.

Смотрите «Хто зверху?» сегодня, 22 марта, в 19:00 на Новом канале!

Напомним также, что ранее мы писали о советах при выборе рыбы, которые дала ведущая программы “Ревизор Магазины“. Подробности по ссылке.

Поделись:
Теги: Хто зверху, Сергей Притула, Леся Никитюк, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь