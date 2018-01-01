Сергей Притула и Леся Никитюк надели смирительные рубашки

Никита Добрынин обнажился, а капитаны проекта «Хто зверху?» рвали друг друга зубами.

А вместе с ними и их коллеги по командам – Мария Яремчук, Настя Кумейко, Виктория Маремуха, а также Владимир Дантес, Амадор Лопес и Никита Добрынин. Условием одного из конкурсов в игре было помочь друг другу выпутаться из смирительной рубашки исключительно с помощью… зубов.

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Если на этом испытании игроки надевали рубашки, хоть и смирительные, то на конкурсе со стеклянной доской их снимали! Именно на такой провокационный, но действенный ход решился Никита Добрынин, чтобы прилипнуть к реквизиту и не скатиться вниз. Задача была проста – чем дольше участник удерживается на движущемся стекле, тем на большее количество вопросов отвечает. А, значит, приносит своей команде больше баллов.

Запись эфира Хто зверху фото пресс-служба Нового канала

Леся Никитюк, глядя на полуобнаженного Никиту, смущенно произнесла:

Ну, и как мне теперь вопросы зачитывать? Нет, не зря шоумен столько времени уделяет физическим нагрузкам и тренажерному залу, ой, не зря…

Виктория Маремуха, которая минутой ранее сама была на той же стеклянной доске

Такому не жаль и проиграть.

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Видимо, впечатление Никита произвел незабываемое, что проявилось в дальнейшем ходе игры. Обеим командам предстояло не глядя, на ощупь, распознать некоторые предметы: мужчинам – всякие женские штучки, женщинам – мужские. Амадор Лопес вообще поразил барышень в самое сердце, сумев отгадать даже тест на беременность! Дела у команды Сергея Притулы шли настолько хорошо, что Мария Яремчук решилась на крайние меры. И вместо очередного предмета «подсунула» ощупать… себя! Как раз тогда, когда отгадывать пришел черед Никиты Добрынина.

Смотрите «Хто зверху?» сегодня, 22 марта, в 19:00 на Новом канале!

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