Телеканал «1+1» покажет новый детективный сериал «Прислуга»

Телеканал «1+1» покажет новую 12-серийную детективную мелодраму «Прислуга» по мексиканскому формату «Ellas son la Alegría del Hogar», который стал основой для популярного комедийно-драматического сериала «Devious Maids».

Главные роли в картине исполнят известные украинские и беларуские актеры Антон Денисенко, Валерия Ходос, Олег Савкин, Лариса Руснак, Борис Хвошнянский, Ирина Мельник, Анна Сагайдачная, Людмила Загорская, Владимир Канивец, Сергей Фролов, Антонина Макарчук, Дарья Трегубова, Дарья Егоркина, Андрей Журба, Евгений Давыденко.

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По сюжету сериала в одном из домов фешенебельного коттеджного городка происходит убийство горничной Лары, в котором обвиняют молодого человека Антона. Его жена Марта специально устроилась работать в тот же жилой комплекс, чтобы доказать невиновность любимого. Параллельно с Мартой расследованием убийства занимается частный детектив Максим, товарищ Антона, а помогают им еще две горничные, Рита и Вера. В ходе расследования новоиспеченные детективы раскрывают множество неожиданных тайн о грязных делах состоятельных и циничных жителей поселка.

Съёмки сериала фото пресс служба 1+1

О работе над проектом рассказала главный продюсер сериала «Прислуга» Елена Васильева:

Какие тайны скрывают эксклюзивные коттеджные поселки за чертой столицы? Что мы знаем о жизни женщин и мужчин, обслуживающих новых богачей? Какие отношения богатых хозяек и их прислуги? Все это и многое другое - в первом детективном сериале о новой жизни новых украинцев. Здесь нет правых и виноватых, плохих и хороших, а есть люди, которые влюбляются, ненавидят и спасают друг друга независимо от положения в обществе.

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Продюсеры картины - Александр Ткаченко, Елена Васильева. Режиссер ленты - Бата Недич, известный зрителю работой над популярными украинскими сериалами «Село на миллион», «Хозяйка», «Столетие Якова» и многие другие. Оператор-постановщик - Константин Чумаков, художник-постановщик - Дмитрий Жмурко. Над созданием сериала работает команда «Sisters production» под руководством Виктории Забулонской и Марины Писаренко по заказу телеканала «1+1».

Бета Недич фото пресс служба 1+1

Посмотреть видео-анонс можно ждесь:

Премьера сериала «Прислуга» состоится этой весной на телеканале «1+1».

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