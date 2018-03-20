Новая шоу-программа от Полины Крупчак и DJ Jedy .

На днях в концертном зале BEL ETAGE состоялась презентация шоу-программы певицы Полины Крупчак и DJ JEDY.

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Она современная, самодостаточная уверенная в себе. Ее путь к успеху стремительный и вызывает восхищение. Он композитор, создающий запоминающиеся ремиксы, которые звучат в эфире лучших радиостанций танцевальной музыки и в клубах Украины.

Полина Крупчак и DJ Jedy устроили вечер танцев пресс-служба

В этот вечер в BEL ETAGE можно было увидеть уникальное шоу от Полины Крупчак, основой которого стали ремиксы самых известных песен певицы. В этот вечер со сцены звучали песни: «Bolshe», «Чужая-Другая», «Работай» таких известных авторов, как Дима Монатик, Андрей Осадчук, Вадим Алхутов и других.

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DJ JEDY создал цельный ремикс, в котором одна композиция органично перетекала и дополняла следующую. Но не только магия музыки покорила сердца гостей этого вечера, на сцене царила магия танца. Постановка от хореографа Екатерины Бойченко была мастерски воплощена балетом и Полиной Крупчак, что позволило более полно раскрыть переживания отраженные в каждой композиции.

Полина Крупчак и DJ Jedy устроили вечер танцев пресс-служба

Безусловным украшением шоу стал видеоряд, который демонстрировался на огромном экране, установленном на сцене, и на фоне которого разворачивалась вся постановка, а также многократная смена сценических костюмов, которая проходила нон-стоп в течение всего шоу.

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Приятным дополнением стал разогрев от барабанного шоу DRUMS ART, которое является единственным в своем роде барабанным шоу игры на ударных инструментах на постсоветском пространстве. Парни вложили всю душу в свое выступление и смогли наполнить энергией весь зал.

Полина Крупчак и DJ Jedy устроили вечер танцев пресс-служба

Певица Полина Крупчак прокомментировала свое выступление:

Я шла к этому проекту с самого начала своей творческой карьеры, именно так я видела себя на сцене, для меня мои выступления - это не только пение, я хочу создавать шоу и дарить зрителям совершенно новые впечатления.

Кроме того, стоит отметить, что за день до шоу состоялась премьера нового клипа Полины Крупчак на песню “Танцы“, это уже пятая видеоработа за полгода:

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