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Тоня Матвиенко отметит свой день рождения на сцене с оркестром

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Вскоре украинская певица Тоня Матвиенко отправится в тур по городам Украины. Уже в апреле она порадует своих фанов выступлениями с ровенским симфоническим оркестром BRAVISIMO.
Тоня Матвиенко отметит свой день рождения на сцене с оркестром
Тоня Матвиенко отметит свой день рождения на сцене с оркестром
пресс-служба

В музыкальную программу войдут хиты исполнительницы, а также музыкальные произведения династии Матвиенко. Ведь старт свои карьеры Тоня начинала с исполнения украинских классических произведений. Тогда она была солисткой Национального ансамбля "Киевская Камерата".

Для меня это долгожданный проект. Свою певческую карьеру я начинала с киевским оркестром и получала безумное удовольствие от сотрудничества с лучшими музыкантами нашей страны. Поэтому, когда поступило предложение от оркестра BRAVISIMO сделать совместную программу, я - загорелась! Есть гениальные произведения, которые должны звучать. Хочется напомнить, какой прекрасной является украинская песня ".

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Хиты Тони Матвиенко, которые уже завоевали своих поклонников, зазвучат в новых аранжировках, а украинская классика станет "изюминкой" ее выступлений. 

Свой день рождения я буду праздновать на сцене. 12-го апреля - концерт в Ковеле. Лучший подарок для меня - ваше присутствие на этом концерте. Увидимся!"

Напомним, что  MONATIK оконфузился на концерте в Беларуси. Что произошло с артистом во время выступление - по ссылке.

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Теги: тоня матвиенко, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
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