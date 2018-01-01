Вскоре украинская певица Тоня Матвиенко отправится в тур по городам Украины. Уже в апреле она порадует своих фанов выступлениями с ровенским симфоническим оркестром BRAVISIMO.

Тоня Матвиенко отметит свой день рождения на сцене с оркестром пресс-служба

В музыкальную программу войдут хиты исполнительницы, а также музыкальные произведения династии Матвиенко. Ведь старт свои карьеры Тоня начинала с исполнения украинских классических произведений. Тогда она была солисткой Национального ансамбля "Киевская Камерата".

Для меня это долгожданный проект. Свою певческую карьеру я начинала с киевским оркестром и получала безумное удовольствие от сотрудничества с лучшими музыкантами нашей страны. Поэтому, когда поступило предложение от оркестра BRAVISIMO сделать совместную программу, я - загорелась! Есть гениальные произведения, которые должны звучать. Хочется напомнить, какой прекрасной является украинская песня ". Читай также: Маша Ефросинина показала редкий снимок с мужем

Хиты Тони Матвиенко, которые уже завоевали своих поклонников, зазвучат в новых аранжировках, а украинская классика станет "изюминкой" ее выступлений.

Свой день рождения я буду праздновать на сцене. 12-го апреля - концерт в Ковеле. Лучший подарок для меня - ваше присутствие на этом концерте. Увидимся!"

Напомним, что MONATIK оконфузился на концерте в Беларуси. Что произошло с артистом во время выступление - по ссылке.