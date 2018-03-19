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Экс-солистка группы "NIKITA" показала, на что способно ее тело

Комментариев: 1
Украинская певица и экс-участница группы NIKITA Анастасия Кумейко порадовала своих подписчиков пикантным кадром.
Экс-солистка группы "NIKITA" показала, на что способно ее тело
Экс-солистка группы "NIKITA" показала, на что способно ее тело
instagram.com/anastasia_domination/

На личной страничке в соцсети девушка опубликовала снимок из недавней фотосессии, на котором продемонстрировала идеальную растяжку и гибкость своего тела.

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“Максимально растягиваю удовольствие“, — прокомментировала кадр Анастасия Кумейко.

Напомним, Маша Ефросинина опубликовала редкий снимок с мужем, который можно посмотреть по ссылке.

 

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Теги: Анастасия Кумейко, Никита, NIKITA, новости, новости шоу-биза
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  19.03.2018, 18:05
Оценка:  0
pусский
Пусть поизвивается на моём огромном хуе, сучара!
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