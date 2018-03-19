Экс-солистка группы "NIKITA" показала, на что способно ее тело
Украинская певица и экс-участница группы NIKITA Анастасия Кумейко порадовала своих подписчиков пикантным кадром.
На личной страничке в соцсети девушка опубликовала снимок из недавней фотосессии, на котором продемонстрировала идеальную растяжку и гибкость своего тела.
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“Максимально растягиваю удовольствие“, — прокомментировала кадр Анастасия Кумейко.
Напомним, Маша Ефросинина опубликовала редкий снимок с мужем, который можно посмотреть по ссылке.
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