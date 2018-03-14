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Романтичное видео Бейонсе и Джей Зи за сутки посмотрели 6 млн раз

Комментариев: 3
Трогательный совместный клип Бейонсе и Джей Зи дает понять фанатам, что звезды, как и прежде, вместе и счастливы.
Романтическое видео Бейонсе и Джей Зи
Романтическое видео Бейонсе и Джей Зи
gettyimages.com

Новая видеоработа Бейонсе и Джей Зи, что длится около минуты, «OTR II» является своеобразным попурри из отрывков семейного видео звездной пары. Оно создано в поддержку мирового турне Бейонсе и Джей Зи «On The Run 2», которое начнется 6 июня 2018 года и охватит 15 городов Европы и 21 город Северной Америки. Клип снят на песню «I’m Still in Love With You» Марши Айткен.

Посмотреть видео можно здесь:

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Клип вызвал огромный интерес среди пользователей Сети, ведь западная пресса уже долгий период подогревает слухи о разводе супругов. К слову, сплетни спровоцировала сама артистка, которая откровенно поделилась с поклонниками своей болью. Из альбома Бейонсе «Lemonade» мир узнал об изменах мужа певицы, через которые она все же переступила и простила его. Слова Бейонсе впоследствии подтвердил сам Джей Зи, который утверждал, что искренне раскаялся. Несмотря на кризис в отношениях, супруги нашли в себе силы сохранить брак и даже стали родителями двойни.

Трогательный совместный клип дает понять фанатам, что звезды, как и прежде, вместе и счастливы.

В рамках тура 30 июня 2018 года артисты дадут концерт в Варшаве, на который могут попасть украинцы. Продажа билетов начнется 19 марта.

Отметим, первый совместный тур Бейонсе и Джей Зи состоялся в 2014 году и стал самым кассовым в истории мировой музыки, ведь собрал почти 110 млн долларов. Повторят ли звезды свой рекорд?

Напомним, видео эпатажной представительницы Израиля на Евровидении 2018 взорвало Сеть. Клип на песню «Toy» смотрите по ссылке.

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Теги: Бейонсе, Джей Зи, романтика, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  14.03.2018, 15:51
Оценка:  0
pусский
Ты не усрись от усердия, Наполеон из Хохляндии, гы-гы-гы!
pусский  (аноним)  14.03.2018, 15:43
Оценка:  0
pусский
Насру им в ёблa 6 млн раз, гы-гы-гы! А своему клону воткну xyй в сраку такое же количество раз, бля!
pусский  (аноним)  14.03.2018, 15:22
Оценка:  0
pусский
Очень трогательно, я как раз драчил, и от чувств из хуя вылетела здоровенная сперматозоидная сопля, которая повисла на морде незнакомого чушка! Гы-гы-гы, вот он орал! А как все ржали! Я даже встал и из голой жопы громко пёрнул в его сторону, а потом набил ебло!
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