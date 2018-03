Романтичное видео Бейонсе и Джей Зи за сутки посмотрели 6 млн раз

Трогательный совместный клип Бейонсе и Джей Зи дает понять фанатам, что звезды, как и прежде, вместе и счастливы.

Новая видеоработа Бейонсе и Джей Зи, что длится около минуты, «OTR II» является своеобразным попурри из отрывков семейного видео звездной пары. Оно создано в поддержку мирового турне Бейонсе и Джей Зи «On The Run 2», которое начнется 6 июня 2018 года и охватит 15 городов Европы и 21 город Северной Америки. Клип снят на песню «I’m Still in Love With You» Марши Айткен.

Посмотреть видео можно здесь:

Клип вызвал огромный интерес среди пользователей Сети, ведь западная пресса уже долгий период подогревает слухи о разводе супругов. К слову, сплетни спровоцировала сама артистка, которая откровенно поделилась с поклонниками своей болью. Из альбома Бейонсе «Lemonade» мир узнал об изменах мужа певицы, через которые она все же переступила и простила его. Слова Бейонсе впоследствии подтвердил сам Джей Зи, который утверждал, что искренне раскаялся. Несмотря на кризис в отношениях, супруги нашли в себе силы сохранить брак и даже стали родителями двойни.

Трогательный совместный клип дает понять фанатам, что звезды, как и прежде, вместе и счастливы.

В рамках тура 30 июня 2018 года артисты дадут концерт в Варшаве, на который могут попасть украинцы. Продажа билетов начнется 19 марта.

Отметим, первый совместный тур Бейонсе и Джей Зи состоялся в 2014 году и стал самым кассовым в истории мировой музыки, ведь собрал почти 110 млн долларов. Повторят ли звезды свой рекорд?

