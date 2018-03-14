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Украинский певец OLEYNIK сменил профессию

Комментариев: 2
Популярный исполнитель OLEYNIK (Вадим Олейник) поддался интернет-трендам и запустил «OLEYNIK VLOG» на своем YouTube-канале.
OLEYNIK стал влогером (видео)
OLEYNIK стал влогером (видео)
пресс-служба

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В первом видео артист показал поклонникам, как готовится к премьере песни «Любишь другого», а также пикантные подробности закулисья главной сцены страны – Дворца «Украина». В кадре OLEYNIK сделал множество неожиданных признаний и предстал в неожиданной ипостаси.

OLEYNIK прокомментировал:

Друзья, это мой первый влог! Решился! Покажу вам все, начиная с личной жизни и аж до концертов. Мне очень важны ваши отзывы о выпуске, обещаю отвечать на комментарии, прислушиваться и показывать то, чего раньше не делал.

Посмотреть видео можно здесь:

Напомним также, что Оля Полякова получила престижную награду от музыкального канала М1. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  14.03.2018, 12:47
Оценка:  0
pусский
Олень ибаный, твоё место на параше!
Бяяка    14.03.2018, 11:22
Оценка:  0
Бяяка
популярный ? впервые слышу...и надеюсь в последний раз)
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