Украинский певец OLEYNIK сменил профессию

Популярный исполнитель OLEYNIK (Вадим Олейник) поддался интернет-трендам и запустил «OLEYNIK VLOG» на своем YouTube-канале.

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В первом видео артист показал поклонникам, как готовится к премьере песни «Любишь другого», а также пикантные подробности закулисья главной сцены страны – Дворца «Украина». В кадре OLEYNIK сделал множество неожиданных признаний и предстал в неожиданной ипостаси.

OLEYNIK прокомментировал:

Друзья, это мой первый влог! Решился! Покажу вам все, начиная с личной жизни и аж до концертов. Мне очень важны ваши отзывы о выпуске, обещаю отвечать на комментарии, прислушиваться и показывать то, чего раньше не делал.

Посмотреть видео можно здесь:

Напомним также, что Оля Полякова получила престижную награду от музыкального канала М1. Подробности по ссылке.