Бейонсе и Джей Зи сделали дочери Кардашьян и Уэста дорогой подарок

Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями еще одной девочки.

15 января Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст стали родителями третьего ребенка. У супругов родилась дочь, которую выносила суррогатная мать. Более того, стало известно, что западные СМИ предлагали Ким Кардашьян $5 млн за фото новорожденной, но звезда пока не реагирует на подобные предложения. Хотя ранее Ким соглашалась показать за деньги фото первых двоих детей. Стоит отметить, что эти средства звездные супруги перечисляли на благотворительность.

Ким Кардашьян и Канье Уэст фото GettyImages.com

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Теперь появилась информация, что семейство Кардашьян-Уэст с пополнением решила поздравить еще одна звездная пара – Бейонсе и Джей Зи. Так, стало известно, что они подарили малышке золотой браслет стоимостью $20 тыс.

Поклонники предполагают, что таким жестом знаменитости дали понять, что у них теплые дружеские отношения. К тому же источник, приближенный к паре, подтверждает эту информацию:

Бейонсе и Джей-Зи очень рады за своих друзей. Они не могут дождаться встречи с малышкой и уже отправили ей подарок. Это означает, что они вновь будут дружить семьями.

Теперь публика в ожидании, когда же Ким Кардашьян и Канье Уэст решаться опубликовать первое фото дочери!

К слову, Елена Кравец показала, как ее малыши встречают папу с работы. Очень милое фото смотрите здесь.