Never give up: интересные факты из жизни Джима Керри

Голливудский актер Джим Керри празднует 56-летие.

Сегодня Джим Керри – успешный голливудский актер с мировым именем, и вряд ли найдется человек, который не смотрел фильмы с его участием. Но мало кто знает, с какими жизненными трудностями ему пришлось столкнуться на пути к славе и признанию.

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В день рождения талантливого и непревзойденного Джима Керри редакция Ivona расскажет малоизвестные факты из его жизни:

Любимым увлечением Джима в детстве было кривляние. Будучи совсем ребенком, он начал пародировать известных личностей, чем немало веселил сверстников. Но первое серьезное выступление 15-летнего Керри было раскритиковано, после чего он в течение двух лет не появлялся на публике. Но следующее выступление артиста оказалось более чем успешным. Джим Керри в молодости фото GettyImages.com Все знают Джима Керри по роли в фильме «Маска». Действительно, эта картина принесла актеру мировую популярность. Но первый фильм, в котором он снялся, - «Резиновое лицо» (1983 год). На тот момент Керри был 21 год. А уже в 23 актер получает свою первую главную роль в фильме «Однажды укушенный». Настоящим детищем артиста стал малобюджетный фильм «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», в котором он выступил и сценаристом, и исполнителем главной роли. Кроме того, парню пришлось пройти нелегкий путь – все не только отказывались спонсировать картину, но и играть в ней. Керри, тем не менее, не опускал руки и продолжал работать над картиной. Он тщательно продумывал все – от главной идеи до прически главного персонажа. Каково было удивление, когда фильм превзошел все ожидания, собрав $100 млн. Джим Керри фото GettyImages.com В начале карьеры критики стабильно не радуют картины с Джимом Керри радушными отзывами. Так случилось и с фильмом «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». Несмотря на лестные комментарии фанатов и кассовые сборы, критики не только осмеяли картину, но и номинировали Керри на «Золотую малину» как худшую новую звезду. фото Джима Керри GettyImages.com Первой картиной, которую одобрили как фанаты, так и критики, стала «Маска», в которой, надо отметить, Джим Керри блестяще сыграл главную роль, после чего был номинирован на Золотой Глобус и даже на Оскар. Джим Керри фото GettyImages.com Джим Керри сломал три ребра, выполняя трюк во время съемок фильма «Всегда говори «да». Но благодаря этой картине актер получил награду MTV за лучшую комедийную роль. Джим Керри с колегами фото GettyImages.com Читайте также: Джима Керри будут судить за самоубийство его экс-возлюбленной – СМИ Актер был трижды женат, и после развода с последней супругой, Катрионой Уайт, последняя покончила жизнь самоубийством, якобы не пережив разрыв с любимым. Также артисту приписывают множество романов, которые не закончились браком, в том числе с известной голливудской актрисой Рене Зеллвегер. Джим Керри и Рене Зеллвегер фото GettyImages.com

Отметим, что Джим Керри не верит в вечную любовь:

Я не верю в эти сказки про вечную любовь. Десять лет с одним и тем же человеком — более чем достаточно. За десять лет ты можешь подарить очень много любви.

А вы верите? :)

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