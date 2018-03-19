Вовремя вмешался: Джей Зи запретил 6-летней дочери совершить дорогостоящую покупку
На днях родители Бейонсе провели ежегодный гала-вечер Wearable Art Gala, в рамках которого состоялся аукцион. Бейонсе и Джей Зи посетили мероприятие вместе со своей дочерью - 6-летней Блю Айви.
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Несмотря на присутствие звездной пары, все внимание публики было приковано к малышке Блю Айви, которая решила купить картину за 19 тысяч долларов. Сначала юная леди предложила 17 тысяч, но в течение торгов стоимость поднялась еще на 2 тысячи. Как утверждает Vanity Fair, Джей Зи успел выхватить табличку с более высокой ставкой у своей дочери, и лот ей не достался.
Отметим, маленькая Блю Айви решила не останавливаться и все же приобрела другое произведение искусства за 10 тысяч долларов.
Напомним, Маша Ефросинина опубликовала редкий снимок с мужем, который можно посмотреть по ссылке.
Полная версия правил
ПУТЫЫЫЫЫЫН, ВВЯДИ ВАЙСКА!!!!!