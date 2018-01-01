Оля Полякова рассказала, как ее балует муж

Оля Полякова поделилась подробностями своих семейных отношений.

В программе “Ранок з Україною“ певица Оля Полякова рассказала, какие подарки получила от мужа и почему ее дочери считают, что обязаны сниматься во всех клипах мамы.

Как призналась певица журналистам канала “Украина“, дома она бывает редко. Даже в день рождения старшей дочери Маши, который был в начале марта, певица должна была уезжать на концерт.

Все понимают, все привыкли. У нас папа – мама, то есть мой Вадик – он уже “мама“. Купил мне на День рождения платье, сумку. Видите, “крокодиляка“ не зря жила.

Читай также: Слава Каминская рассказала о воспитании детей

Недавно певица представила новую видеоработу на песню “Мама“, в которой впервые показала всех самых дорогих девушек семьи. 13-летняя дочь Маша уже снималась в клипах Оли, а для 6-летней Алисы и мамы Поляковой, Светланы Ивановны, участие в клипе – дебют.

Мать звезды – врач-педиатр, она даже не догадывалась, что однажды дочь предложит ей прийти на съемочную площадку, но долго не колебалась. А вот дочери Поляковой уже давно ждали новых съемок мамы.

Мои доченьки считают, что обязаны сниматься у меня в клипах. Если я не беру их в клип, то я – самая ужасная мать на земле. Поэтому для них это так – игра.

Напомним, что Светлана Лобода рассказала об увлечениях дочери. К слову, сейчас LOBODA с дочерью улетела в США. Подробности читай по ссылке.