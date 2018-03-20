Светлана Лобода рассказала об увлечениях дочери

Певица LOBODА улетела с дочерью в Лос-Анджелес.

Беременная певица LOBODА, которая сейчас на 7-м месяце, решила рожать не в Украине. Она улетела на какое-то время жить в США.

Артистка решила, что именно в Лос-Анджелесе – лучший вариант ей рожать.

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Пока Лобода не рассказывает никаких подробностей о своем будущем ребенке и о том, кто его отец. А о достижениях и увлечениях своей дочери Евы говорит с большим удовольствием.

LOBODА показала, что ее дочь идет по ее стопам. Она активно занимается пением. И даже в Лос-анджелесе она не бросает занятия вокалом:

Мое дитя распевается перед сном. #учимсяделатьвибрато

К слову, отец Лободы немного рассказал о беременности дочери. Именно он и сообщил первый, что его дочь будет рожать в Америке.

Напомним, что Слава Каминская рассказала о воспитании детей. Солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская воспитывает двоих детей.