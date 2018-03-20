Светлана Лобода рассказала об увлечениях дочери
Беременная певица LOBODА, которая сейчас на 7-м месяце, решила рожать не в Украине. Она улетела на какое-то время жить в США.
Артистка решила, что именно в Лос-Анджелесе – лучший вариант ей рожать.
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Пока Лобода не рассказывает никаких подробностей о своем будущем ребенке и о том, кто его отец. А о достижениях и увлечениях своей дочери Евы говорит с большим удовольствием.
LOBODА показала, что ее дочь идет по ее стопам. Она активно занимается пением. И даже в Лос-анджелесе она не бросает занятия вокалом:
Мое дитя распевается перед сном. #учимсяделатьвибрато
К слову, отец Лободы немного рассказал о беременности дочери. Именно он и сообщил первый, что его дочь будет рожать в Америке.
Напомним, что Слава Каминская рассказала о воспитании детей. Солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская воспитывает двоих детей.
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