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Слава Каминская рассказала о воспитании детей

Комментариев: 4
Солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская воспитывает двоих детей.
Слава Каминская рассказала о воспитании детей
instagram.com/slava_kaminska

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Певица Слава Каминская, солистка группы НЕАНГЕЛЫ, воспитывает со своим супругом двоих детей: 3-летнего Леонардо и годовалую Лауру. Частенько на странице в Instagram Слава Каминская показывает своих детей и как проводит с ними время.

Недавно Слава Каминская рассказала, как воспитывает своих детей.  Артистка отметила, что выступает за активный досуг детей:

Мы отдали Леонарда на футбол для того, чтобы он лучше коммуницировал с детками. Поскольку здесь и ответственность какая-то появляется, командный дух.

Только считает, что родителям не надо переусердствовать:

В моем детстве мама заставляла меня ходить в музыкальную школу, она заставляла меня ходить на театральные курсы, и акробатику, и танцы. Над своими детьми я так не буду издеваться.

 

Доброе утро ! Хорошей недели ❤️

Допис, поширений Babaslavka (@slava_kaminska)

Что же касается гаджетов, то дети Каминской пользуются ними в целях развития:

Планшеты очень любят, но там развивающие игры.

Напомним, что Дочь Бейонсе и Джей Зи, 6-летняя Блю Айви, поучаствовала в аукционе. Джей Зи запретил 6-летней дочери совершить дорогостоящую покупку. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  20.03.2018, 14:37
Оценка:  0
pусский
Внучка_, а хошь пососать мою багровую залупу, если она тебе в пасть влезет? Гы-гы-гы!
внучка_Петросяна    20.03.2018, 14:14
Оценка:  0
внучка_Петросяна
вот они мамы 21 века, детей на кружки таскать не буду, что бы их не мучать, пусть лучше планшетом играется...ну и дура
петенька  (аноним)  20.03.2018, 13:49
Оценка:  -1
петенька
Кто вырвет пуканчик этому троллю? Слава - это не мальчик!
петенька  (аноним)  20.03.2018, 13:37
Оценка:  -1
петенька
Так вот кто такой Слава с украины! Фи, какой он грубый! Наверное и в пуканчик не очень хочет...
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