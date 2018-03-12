Слава Каминская рассказала о воспитании детей

Солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская воспитывает двоих детей.

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Певица Слава Каминская, солистка группы НЕАНГЕЛЫ, воспитывает со своим супругом двоих детей: 3-летнего Леонардо и годовалую Лауру. Частенько на странице в Instagram Слава Каминская показывает своих детей и как проводит с ними время.

Недавно Слава Каминская рассказала, как воспитывает своих детей. Артистка отметила, что выступает за активный досуг детей:

Мы отдали Леонарда на футбол для того, чтобы он лучше коммуницировал с детками. Поскольку здесь и ответственность какая-то появляется, командный дух.

Только считает, что родителям не надо переусердствовать:

В моем детстве мама заставляла меня ходить в музыкальную школу, она заставляла меня ходить на театральные курсы, и акробатику, и танцы. Над своими детьми я так не буду издеваться.

Что же касается гаджетов, то дети Каминской пользуются ними в целях развития:

Планшеты очень любят, но там развивающие игры.

Напомним, что Дочь Бейонсе и Джей Зи, 6-летняя Блю Айви, поучаствовала в аукционе. Джей Зи запретил 6-летней дочери совершить дорогостоящую покупку. Подробности по ссылке.