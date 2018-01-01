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Дочь Брюса Уиллиса опубликовала архивное фото с отцом

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Румер о Брюсе Уиллисе: «Люблю тебя до луны и обратно».
Архивное фото Брюса Уиллиса с дочерью
Архивное фото Брюса Уиллиса с дочерью
gettyimages.com

19 марта у актера Брюса Уиллиса был день рождения. Ему исполнилось 63 года.

Мимо этого праздника не прошли его родные и оставили множество поздравлений в своих социальных сетях.

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Многие же обратили внимание на поздравление от дочери Румери. Отметим, что в браке с актрисой Деми Мур у Брюса родилось три дочери (Румер, Скаут и Таллула).

На своей странице в Instagram актриса Румер опубликовала архивное фото с отцом.

Брюс Уиллис с дочерью Румер фото
Брюс Уиллис с дочерью Румер фото
instagram.com/rumerwillis

Румер подписала фото так:

С Днем рождения, папа. Люблю тебя до луны и обратно. На фото пытаюсь быть твоим сыном.

К слову, мы для вас подготовили немного интересных фактов из жизни любимого актера. 

Напомним, что Маша Ефросинина показала редкий снимок с мужем. Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками редким снимком.

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Теги: Брюс Уиллис, брюс уиллис день рождения, фото, Румер Уиллис
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Источник: ivona bigmir)net

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