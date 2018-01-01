Дочь Брюса Уиллиса опубликовала архивное фото с отцом
19 марта у актера Брюса Уиллиса был день рождения. Ему исполнилось 63 года.
Мимо этого праздника не прошли его родные и оставили множество поздравлений в своих социальных сетях.
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Многие же обратили внимание на поздравление от дочери Румери. Отметим, что в браке с актрисой Деми Мур у Брюса родилось три дочери (Румер, Скаут и Таллула).
На своей странице в Instagram актриса Румер опубликовала архивное фото с отцом.
Румер подписала фото так:
С Днем рождения, папа. Люблю тебя до луны и обратно. На фото пытаюсь быть твоим сыном.
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