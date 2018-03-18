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Маша Ефросинина показала редкий снимок с мужем

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Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками редким снимком.
Маша Ефросинина показала редкий снимок с мужем
Маша Ефросинина показала редкий снимок с мужем
instagram.com/mashaefrosinina/

На фото, которое звезда опубликовала на личной страничке в соцсети, она запечатлена вместе с мужем Тимуром Хромаевым. Муж Ефросининой — не публичный человек, поэтому редкий снимок с Тимуром привел подписчиков Маши в восторг.

“Суперовая яркая фотка!“, “Крутое позитивное фото!“, “Идеальная пара! Глаз не отвести!“, — пишут поклонники в комментариях.

Напомним, беременная Светлана Лобода поделилась секретами красоты, которые можно узнать по ссылке.

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  18.03.2018, 16:21
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