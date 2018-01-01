Певица Lilu презентовала яркий клип на песню "Коли є ти"
В клипе “Коли є ти“ показана вся палитра эмоций влюбленного человека. На примере мимики Lilu продемонстрирован весь тот позитив, который излучает влюбленный человек — и неважно, в жизнь или в другого человека.
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На съемочной площадке Lilu собрала настоящие влюбленные пары, которым не пришлось играть — они вели себя так, как ведут себя в реальной жизни.
Певица и телеведущая Lilu о премьере клипа говорит так:
Нужно быть очень хорошим актером, чтобы на съемках клипа сыграть искренние эмоции. Я решила, что максимально с этой задачей справятся те, кому не приходится играть — кто, как и в первый день, ощущает эйфорию от каждой встречи со своей половинкой.
По словам поклонников Lilu, атмосфера эйфории передается даже через экран монитора при просмотре нового видеоклипа певицы. А строка из песни “Все живе і дихає — тільки коли є ти“ — это своеобразный лозунг этой весны.
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