Певица Lilu презентовала яркий клип на песню "Коли є ти"

Премьера нового видеоклипа от Lilu на песню "Коли є ти" состоялась 16 марта — как на украинских телеканалах, так и на официальном канале артистки в YouTube.

В клипе “Коли є ти“ показана вся палитра эмоций влюбленного человека. На примере мимики Lilu продемонстрирован весь тот позитив, который излучает влюбленный человек — и неважно, в жизнь или в другого человека.

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На съемочной площадке Lilu собрала настоящие влюбленные пары, которым не пришлось играть — они вели себя так, как ведут себя в реальной жизни.

Певица и телеведущая Lilu о премьере клипа говорит так:

Нужно быть очень хорошим актером, чтобы на съемках клипа сыграть искренние эмоции. Я решила, что максимально с этой задачей справятся те, кому не приходится играть — кто, как и в первый день, ощущает эйфорию от каждой встречи со своей половинкой.

По словам поклонников Lilu, атмосфера эйфории передается даже через экран монитора при просмотре нового видеоклипа певицы. А строка из песни “Все живе і дихає — тільки коли є ти“ — это своеобразный лозунг этой весны.

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