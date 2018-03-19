День рождения Брюса Уиллиса: "крепкому орешку" — 63

Сегодня, 19 марта 2018 года, кумир многих поколений Брюс Уиллис празднует свой день рождения.

В свои 63 года, этот многогранный и очень талантливый человек входит в десятку самых высокооплачиваемых актеров мира. Его фильмография насчитывает более 60 кинолент, среди которых такие культовые и чрезвычайно успешные работы, как «Криминальное чтиво», «Пятый элемент», «Армагеддон», «Шестое чувство» и многое другое.

Но особую любовь и популярность принес ему боевик «Крепкий орешек», которому в этом году исполняется - сложно поверить! - 30 лет. Сейчас активно ведется работа уже над шестой частью. Ждем с нетерпением новые приключения его героя Джона МакКлейна.

Уже в начале апреля мы сможем вновь насладиться восхитительной игрой любимого актера в фильме «Жажда смерти» (оригинальное название «Death Wish»), который является ремейком одноименной картины Майкла Уиннера 1974 год. Не пропустите захватывающий боевик!

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Немного интересных фактов из жизни любимого актера:

свою профессиональную карьеру Брюс Уиллис начинал игрой в театре, исполнив десятки драматических ролей; он взошел на Олимп голливудской славы с ролью нью-йоркского копа из фильма «Крепкий орешек» и по сей день остается одним из наиболее трудолюбивых актеров в мире; как настоящая звезда, Брюс иногда может запросить необычный райдер для своей гримерки – например, французское шампанское, лед с Северного полюса, киви из Новой Зеландии, либо еще что-то экзотическое; с 2006 года имеет собственную звезду на Аллее славы в Голливуде; живет в счастливом браке со своей второй женой Эммой Хемминг-Уиллис, воспитывает 5 дочерей.

Напоминаем, что MONATIK оконфузился на концерте в Беларуси. Что произошло с артистом во время выступление - по ссылке.