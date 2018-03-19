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День рождения Брюса Уиллиса: "крепкому орешку" — 63

Комментариев: 2
Сегодня, 19 марта 2018 года, кумир многих поколений Брюс Уиллис празднует свой день рождения.
День рождения Брюса Уиллиса: "крепкому орешку" — 63
День рождения Брюса Уиллиса: "крепкому орешку" — 63
gettyimages.com

В свои 63 года, этот многогранный и очень талантливый человек входит в десятку самых высокооплачиваемых актеров мира. Его фильмография насчитывает более 60 кинолент, среди которых такие культовые и чрезвычайно успешные работы, как «Криминальное чтиво», «Пятый элемент», «Армагеддон», «Шестое чувство» и многое другое.

Но особую любовь и популярность принес ему боевик «Крепкий орешек», которому в этом году исполняется - сложно поверить! - 30 лет. Сейчас  активно ведется работа уже над шестой частью. Ждем с нетерпением  новые приключения его героя Джона МакКлейна.

Уже в начале апреля мы сможем вновь насладиться восхитительной игрой любимого актера в фильме «Жажда смерти» (оригинальное название «Death Wish»), который является ремейком одноименной картины Майкла Уиннера 1974 год. Не пропустите захватывающий боевик!

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Немного интересных фактов из жизни любимого актера:

  1. свою профессиональную карьеру Брюс Уиллис начинал игрой в театре, исполнив десятки драматических ролей;
  2. он взошел на Олимп голливудской славы с ролью нью-йоркского копа из фильма «Крепкий орешек» и по сей день остается одним из наиболее трудолюбивых актеров в мире;
  3. как настоящая звезда,  Брюс иногда может  запросить  необычный райдер  для  своей гримерки  – например,  французское шампанское,  лед  с  Северного полюса,  киви  из  Новой Зеландии,  либо еще  что-то  экзотическое;
  4. с 2006 года имеет собственную звезду на Аллее славы в Голливуде;
  5. живет в счастливом браке со своей второй женой Эммой Хемминг-Уиллис, воспитывает  5 дочерей.

Напоминаем, что MONATIK оконфузился на концерте в Беларуси. Что произошло с артистом во время выступление - по ссылке.

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Теги: Брюс Уиллис, день рождения, брюс уиллис день рождения
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  19.03.2018, 15:15
Оценка:  0
pусский
Крутой пацан, но Путин круче - он набрал 77% на четвертых выборах! Я гордо голосовал за него, и даже не пёрнул в избирательной кабинке - я напердел после, возле сраных наблюдателей!
бе ме  (аноним)  19.03.2018, 14:46
Оценка:  0
бе ме
Больно всуну палец в очко этому жидопиндосу! )))
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