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MONATIK оконфузился на концерте в Беларуси

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На днях популярный мультиартист MONATIK приехал с концертом в Минск (Беларусь). Каждый концерт артиста – это новые постановки и стильные движения.
MONATIK оконфузился на концерте в Беларуси
MONATIK оконфузился на концерте в Беларуси
https://www.instagram.com/monatik_official/

Однако в этот раз MONATIK был так увлечен исполнением зажигательного трека "Увлиувт", что оступился и упал со сцены. 

Поклонники артиста восприняли этот конфуз с пониманием и поддержали его аплодисментами. Сам MONATIK решил посмеяться над собой и поделился видео, на котором запечатлено падание на сцене, на личной страничке в соцсети.

Напомним, что беременная Светлана Лобода поделилась секретами красоты, которые можно узнать по ссылке.

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Теги: monatik, monatik концерт в минске, monatik упал в минске, monatik инстаграм
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