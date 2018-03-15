MONATIK оконфузился на концерте в Беларуси
На днях популярный мультиартист MONATIK приехал с концертом в Минск (Беларусь). Каждый концерт артиста – это новые постановки и стильные движения.
Однако в этот раз MONATIK был так увлечен исполнением зажигательного трека "Увлиувт", что оступился и упал со сцены.
Поклонники артиста восприняли этот конфуз с пониманием и поддержали его аплодисментами. Сам MONATIK решил посмеяться над собой и поделился видео, на котором запечатлено падание на сцене, на личной страничке в соцсети.
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